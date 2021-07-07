В пруду Пулковского парка, что в Московском районе Петербурга, ищут утонувшего ребёнка. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 7 июля.
По данным «Фонтанки», информация об его исчезновении в районе водоёма поступила в экстренные службы примерно в шесть вечера.
Предварительно, пропавший — 10-летний мальчик, проживающий с семьёй на Пулковской улице. О случившемся уже сообщили его маме — 36-летней аспирантке одного из городских вузов. С ней работает психолог. По информации нашего издания, семья на учёте не состоит.