В пруду Пулковского парка, что в Московском районе Петербурга, ищут утонувшего ребёнка. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 7 июля.



По данным «Фонтанки», информация об его исчезновении в районе водоёма поступила в экстренные службы примерно в шесть вечера.