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В пруду на юге Петербурга ищут утонувшего мальчика. С его мамой работает психолог

Ребенок утонул в пруду Пулковского парка в Петербурге

В пруду Пулковского парка, что в Московском районе Петербурга, ищут утонувшего ребёнка. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 7 июля.

По данным «Фонтанки», информация об его исчезновении в районе водоёма поступила в экстренные службы примерно в шесть вечера.

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Предварительно, пропавший — 10-летний мальчик, проживающий с семьёй на Пулковской улице. О случившемся уже сообщили его маме — 36-летней аспирантке одного из городских вузов. С ней работает психолог. По информации нашего издания, семья на учёте не состоит.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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