В Ялте погиб петербургский журналист Михаил Михайлов

Петербургский журналист Михаил Михайлов накануне погиб в Ялте. Об этом 7 июля сообщили его коллеги в группе «Чапыгина, 6» в социальной сети Facebook.

Подробности гибели журналиста приводит НТВ. Как сообщает телеканал, он нырнул в море и не смог выбраться на берег. Свидетелям происшествия удалось вытащить его на сушу, где рядом оказались врачи. Однако спасти его не удалось.

Михайлов пришёл на Ленинградское телевидение 30 лет назад. Работал в телестанции «Факт», в программе «Информ ТВ», а также в петербургских «Вестях». В последнее время он занимался интернет-проектами.