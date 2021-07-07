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В Ялте погиб петербургский журналист Михаил Михайлов

Петербургский журналист Михаил Михайлов накануне погиб в Ялте. Об этом 7 июля сообщили его коллеги в группе «Чапыгина, 6» в социальной сети Facebook.

Подробности гибели журналиста приводит НТВ. Как сообщает телеканал, он нырнул в море и не смог выбраться на берег. Свидетелям происшествия удалось вытащить его на сушу, где рядом оказались врачи. Однако спасти его не удалось.

Михайлов пришёл на Ленинградское телевидение 30 лет назад. Работал в телестанции «Факт», в программе «Информ ТВ», а также в петербургских «Вестях». В последнее время он занимался интернет-проектами.

Информация о гибели людей в охваченном штормами море приходит из Крыма и Краснодарского края с начала лета. Несмотря на буйство стихии, туристы продолжают пренебрегать предупреждениями МЧС. В Анапе только за один день высокие волны унесли жизнь четырёх человек, среди которых был ребёнок. В Абхазии уже вторые сутки ищут жительницу Петербурга, которую вместе с детьми речным течением вынесло в открытое море.

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