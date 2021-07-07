Поиски пропавшей в Абхазии жительницы Петербурга продолжаются вторые сутки. С её спасённой дочерью работают психологи

В абхазском МЧС рассказали о последствиях трагедии, которая произошла с 36-летней жительницей Петербурга и её детьми в Гагрском районе. По последним данным, поиски горожанки, которую речным течением вынесло в море, продолжаются. Однако пока безрезультатно. Об этом говорится на официальном сайте республиканского ведомства 7 июля.



Тем временем, её муж вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена спасателями в сочинскую больницу, прибыл в город Пицунда. По словам специалистов, девочка нуждается в серьёзной психологической помощи, состояние её здоровья расценивается как удовлетворительное. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог, направлены к месту пребывания родственников пропавшей петербурженки.