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Поиски пропавшей в Абхазии жительницы Петербурга продолжаются вторые сутки. С её спасённой дочерью работают психологи

В абхазском МЧС рассказали о последствиях трагедии, которая произошла с 36-летней жительницей Петербурга и её детьми в Гагрском районе. По последним данным, поиски горожанки, которую речным течением вынесло в море, продолжаются. Однако пока безрезультатно. Об этом говорится на официальном сайте республиканского ведомства 7 июля.

Тем временем, её муж вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена спасателями в сочинскую больницу, прибыл в город Пицунда. По словам специалистов, девочка нуждается в серьёзной психологической помощи, состояние её здоровья расценивается как удовлетворительное. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог, направлены к месту пребывания родственников пропавшей петербурженки.

Трагедия произошла накануне около десяти утра. Мать с тремя детьми (девочкой и мальчиками 3 и 5 лет) решила искупаться в реке Бзыбь, несмотря на то, что сотрудники пансионата, в котором остановилась семья, сообщили им о штормовом предупреждении. Течением всех четверых снесло в море. Спасатели вытащили из воды всех детей, но довезти младшего их них до больницы не успели — он скончался. Девочку с переохлаждением госпитализировали. Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале «Фонтанки».

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