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Девочку, у которой случился частичный паралич на Кипре, прооперировали в Педиатрическом университете

11-летняя петербурженка, у которой парализовало половину тела во время семейного отдыха на Кипре, перенесла операцию в Санкт-Петербургском педиатрическом университете.

Как рассказала «Фонтанке» мама девочки, ребенку предстоит еще несколько хирургических вмешательств. Причиной случившегося несчастья медики называют врожденное нарушение связи между венами и артериями.

Несчастье случилось с юной петербурженкой на Кипре в июне. Она была доставлена из Никосии, где у нее диагностировали разрыв сосуда в головном мозге. Выяснилось, что страховая компания, медицинский сертификат которой входил в пакет вместе с путевкой, наложила внутренние ограничения на расходы по транспортировке пациентки с курорта домой. Родителям пришлось изыскивать собственные средства, чтобы оплатить борт санавиации. 4 июля ребенок был доставлен в Педиатрический университет.

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Комментарии (1)

Guest1234
Значит, не надо в «ВСК» страховаться, раз они мухлюют. Было интервью с представителями других компаний, они сказали, что стоимость транспортировки больного им всем известна, и обычно страховые не снижают в своих договорах лимит выплат по этой статье, так как изначально понятно, что сниженного лимита не хватит.
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