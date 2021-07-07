Девочку, у которой случился частичный паралич на Кипре, прооперировали в Педиатрическом университете

11-летняя петербурженка, у которой парализовало половину тела во время семейного отдыха на Кипре, перенесла операцию в Санкт-Петербургском педиатрическом университете.

Как рассказала «Фонтанке» мама девочки, ребенку предстоит еще несколько хирургических вмешательств. Причиной случившегося несчастья медики называют врожденное нарушение связи между венами и артериями.



Несчастье случилось с юной петербурженкой на Кипре в июне. Она была доставлена из Никосии, где у нее диагностировали разрыв сосуда в головном мозге. Выяснилось, что страховая компания, медицинский сертификат которой входил в пакет вместе с путевкой, наложила внутренние ограничения на расходы по транспортировке пациентки с курорта домой. Родителям пришлось изыскивать собственные средства, чтобы оплатить борт санавиации. 4 июля ребенок был доставлен в Педиатрический университет.