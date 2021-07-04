FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
12
Печать

Спецборт доставил парализованную девочку с Кипра в Петербург

Самолет санавиации доставил в Петербург 11-летнюю девочку, у которой во время отдыха на Кипре произошло нарушение мозгового кровообращения. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Смольного.

Автомобиль скорой помощи встретил пострадавшую у трапа и доставил на лечение в Педиатрический университет. Там по итогам обследования медикам предстоит принять решение о дальнейшем лечении и хирургическом вмешательстве.

В Смольном пообещали оказать семье необходимую помощь при лечении и прохождении реабилитации.

«Фонтанка» рассказывала о ситуации с девочкой. На шестой день отдыха на Кипре ребенок оказался в больнице с параличом правой стороны тела. Медицинская страховка не покрывала полностью транспортировку домой.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

VF812
как хорошо, что привезли девочку к нам, даст Бог, помогут ей и сил хватит, терпения родителям. Фонтанка, узнайте, есть ли расходы, не покрытые страховками.
265037875
блестящая статья ! а спецборт взялся откуда ? кто, таки, заплатил ?
265868215
Когда они там , всей семьей, от ковида спутником то привились ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний