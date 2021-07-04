Спецборт доставил парализованную девочку с Кипра в Петербург

Автомобиль скорой помощи встретил пострадавшую у трапа и доставил на лечение в Педиатрический университет. Там по итогам обследования медикам предстоит принять решение о дальнейшем лечении и хирургическом вмешательстве.



В Смольном пообещали оказать семье необходимую помощь при лечении и прохождении реабилитации.



«Фонтанка» рассказывала о ситуации с девочкой. На шестой день отдыха на Кипре ребенок оказался в больнице с параличом правой стороны тела. Медицинская страховка не покрывала полностью транспортировку домой.

