FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Петербургские выборы подорожают почти на 100 млн из-за коронавируса

Из федерального бюджета Горизбирком Петербурга дополнительно получит 91,4 млн рублей на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности во время выборов. Соответствующее решение комиссия поддержала на заседании 7 июля. Трансляция велась в паблике СПбИК во «ВКонтакте».

Как пояснила замглавы избиркома Алла Егорова, таким образом, общая сумма выделенных средств на проведение в сентябре выборов в Петербурге увеличилась до 499 млн 764 тыс. рублей. Дополнительные финансы комиссия планирует потратить на закупку средств индивидуальной защиты для членов нижестоящих избиркомов.

Выборы в Заксобрание и в Госдуму пройдут в Петербурге с 17 по 19 сентября. Около половины избирательных участков расположены в школах, и два из трех дней голосования приходятся на учебное время.

Однако ранее Элла Памфилова говорила, что идея переноса участков из школ обсуждается, но в ближайшем будущем это сделано не будет из-за дороговизны. Также она высказывала мнение о необходимости переноса единого дня голосования с сентября на время осенних или весенних школьных каникул.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

А13579
Пила, которой пилят деньги, никогда не затупится.
ppky0323
Страна не имеющая ничего общего со словом демократия, делает такие дорогие постановочные шоу, кому это надо? Сидят и сидят себе, чего их выбирать...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний