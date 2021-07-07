Петербургские выборы подорожают почти на 100 млн из-за коронавируса

Из федерального бюджета Горизбирком Петербурга дополнительно получит 91,4 млн рублей на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности во время выборов. Соответствующее решение комиссия поддержала на заседании 7 июля. Трансляция велась в паблике СПбИК во «ВКонтакте».
Как пояснила замглавы избиркома Алла Егорова, таким образом, общая сумма выделенных средств на проведение в сентябре выборов в Петербурге увеличилась до 499 млн 764 тыс. рублей. Дополнительные финансы комиссия планирует потратить на закупку средств индивидуальной защиты для членов нижестоящих избиркомов.
Выборы в Заксобрание и в Госдуму пройдут в Петербурге с 17 по 19 сентября. Около половины избирательных участков расположены в школах, и два из трех дней голосования приходятся на учебное время.
Однако ранее Элла Памфилова говорила, что идея переноса участков из школ обсуждается, но в ближайшем будущем это сделано не будет из-за дороговизны. Также она высказывала мнение о необходимости переноса единого дня голосования с сентября на время осенних или весенних школьных каникул.