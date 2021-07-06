Памфилова не увидела альтернативы избирательным участкам в школах

Элла Памфилова считает, что альтернативы размещению избирательных участков в школах в настоящее время нет и не появится в ближайшем будущем. Об этом глава Центризбиркома заявила 6 июля, отвечая на вопросы участников форума молодых политологов «Дигория», сообщает ТАСС.



В России примерно половина избирательных участков расположена в школах, рассказала Памфилова и посетовала, что их хотелось бы заменить, однако такая возможность отсутствует. «Люди к ним (участкам. — Прим. ред.) привыкли, они адаптированы. Найти в таком количестве замену в масштабах страны практически невозможно. Это очень дорого», — пояснила она.