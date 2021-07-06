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Памфилова не увидела альтернативы избирательным участкам в школах

Элла Памфилова считает, что альтернативы размещению избирательных участков в школах в настоящее время нет и не появится в ближайшем будущем. Об этом глава Центризбиркома заявила 6 июля, отвечая на вопросы участников форума молодых политологов «Дигория», сообщает ТАСС.

В России примерно половина избирательных участков расположена в школах, рассказала Памфилова и посетовала, что их хотелось бы заменить, однако такая возможность отсутствует. «Люди к ним (участкам. — Прим. ред.) привыкли, они адаптированы. Найти в таком количестве замену в масштабах страны практически невозможно. Это очень дорого», — пояснила она.

Председатель ЦИК добавила, что возможность размещения избиркомов на других объектах изучается, однако «на протяжении ближайшей перспективы это невозможно».

В Петербурге также примерно половина участков размещаются в общеобразовательных учреждениях. В мае Минпросвещения и ЦИК заключили соглашение о взаимодействии и пообещали, что избирательный и учебный процессы будут «полностью разведены».

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Комментарии (7)

altnec
Весьма циничное заявление.
SERGEY111
Ну да - пирожки , коньячок .
Oleg_I
Надо просто не делать выборы длиной в 3 дня, тогда и со школами никаких проблем не будет.
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