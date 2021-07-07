Токио грозит режим ЧС за две недели до Олимпиады

Ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в Токио перед Олимпиадой. «Власти Токио рассматривают возможность продления режима чрезвычайного положения еще на месяц», — сообщает 7 июля издание ABC.



Режим ЧС, который включает ограничения на работу ресторанов, должен был завершиться на этой неделе. За последние 17 дней количество случаев заражения в японской столице резко выросло. Более того, накануне тест на COVID-19 у двух рабочих в олимпийской деревне показал положительный результат.



Церемония открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля в Токио, может пройти в закрытом режиме. COVID-19 выявили у первого спортсмена, прилетевшего в Японию.

