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Токио грозит режим ЧС за две недели до Олимпиады

Власти Японии готовятся продлить режим чрезвычайной ситуации в Токио

Ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в Токио перед Олимпиадой. «Власти Токио рассматривают возможность продления режима чрезвычайного положения еще на месяц», — сообщает 7 июля издание ABC.

Режим ЧС, который включает ограничения на работу ресторанов, должен был завершиться на этой неделе. За последние 17 дней количество случаев заражения в японской столице резко выросло. Более того, накануне тест на COVID-19 у двух рабочих в олимпийской деревне показал положительный результат.

Церемония открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля в Токио, может пройти в закрытом режиме. COVID-19 выявили у первого спортсмена, прилетевшего в Японию.

С начала пандемии в Японии насчитали 810 тысяч случаев коронавируса.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Лашары! Надо режЫм повышенной готовности вводить! :))
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