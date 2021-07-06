Минфин РФ исключил доллар из состава Фонда национального благосостояния

Из структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью исключен доллар США. О завершении всех необходимых для этого операций 6 июля отчиталось министерство финансов РФ.



«В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%», — говорится в сообщении Минфина.



Напомним, о том, что в ФНБ больше не будет долларов глава Минфина Антон Силуанов заявил 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

