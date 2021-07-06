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Минфин РФ исключил доллар из состава Фонда национального благосостояния

Из структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью исключен доллар США. О завершении всех необходимых для этого операций 6 июля отчиталось министерство финансов РФ.

«В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%», — говорится в сообщении Минфина.

Напомним, о том, что в ФНБ больше не будет долларов глава Минфина Антон Силуанов заявил 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

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Комментарии (15)

spb7771250
Говорят, через некоторое время некоторые территории (или вся) РФ будут колонией Китая. Врут, скорее всего.
AndrewBarsik
Когда потребуется что-либо купить (а очень скоро потребуется) опять придётся покупать доллары, тратя столь милые сердцу Силуанова юани. Вряд ли в этот момент Россия выиграет на курсе.
Hans-Christian
Сегодня проверил четыре таксофона в регионе. Не один не работает. На госпрограмму "Доступная связь" тратится 16 млрд рублей ежегодно. Это помимо того, что эти таксофоны нафиг никому не нужны.
Здесь то же самое - неэффективное распоряжение средствами. Почему эти средства тупо где-то зависают, а не идут на развитие страны? Ведь можно построить новые производства, таким образом создав новые рабочие места, расширить выезды из Питера и построить новые, таким образом тоже создав новые рабочие места.
Какая разница какая там доля доллара? Всё равно толку для страны почти нет. Это же как золото партии - сегодня оно есть, завтра власть поменяется и его не будет.
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