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Силуанов: Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов

Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью откажется от долларовых активов в течение месяца. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает «Финмаркет».

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — сказал Силуанов.

По его словам, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% — в евро, 30% — в китайских юанях, 20% — в золоте, по 5% — в фунтах стерлингов и японских йенах.

Отметим, по состоянию на 1 мая, объем ФНБ составлял 13,825 трлн рублей (эквивалентно 185,87 млрд долларов). На отдельных счетах в Центробанке размещены 39,8 млрд долларов, 34,6 млрд евро, 8,5 млрд фунтов стерлингов, 600,4 млрд японских йен, а также 110,5 млрд китайских юаней.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
и на что недалекие финансисты при Власти поменяли надежную валюту, популярную в Цивилизованных странах? неужели на Деревянные рубли, которые нигде в Мире не впились, даже в Белоруссии?
W Bons
Силуанов хороший , рубли оставил глубинному народу
KED
А юани они по обменному курсу барашка покупать будут? Объясните уже неучам, что и золото и евро и юани продаются за доллары, и цена мировая на эти валюты формируется из курса доллара
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