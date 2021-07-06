Скандальный глава «Лиговки-Ямской» решил пойти на выборы в ЗакС Петербурга самовыдвиженцем

Глава муниципалитета в центре Петербурга «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский подал документы для участия в выборах в Законодательное собрание в качестве самовыдвиженца. Это следует из информации на сайте избирательной комиссии, опубликованной 6 июля.



Войтановский собирается идти на выборы самовыдвиженцем по 2-му округу в Центральном районе. Ему придется собирать порядка 5 тысяч подписей для регистрации. В информации о себе он указал, что имел судимости по части 1 статьи 96 УК РСФСР «Мелкое хищение государственного или общественного имущества» и части 1 статьи 89 УК РСФСР «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи», они погашены в 1983 году.

