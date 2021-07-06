Скандальный глава «Лиговки-Ямской» решил пойти на выборы в ЗакС Петербурга самовыдвиженцем

Глава муниципалитета в центре Петербурга «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский подал документы для участия в выборах в Законодательное собрание в качестве самовыдвиженца. Это следует из информации на сайте избирательной комиссии, опубликованной 6 июля.
Войтановский собирается идти на выборы самовыдвиженцем по 2-му округу в Центральном районе. Ему придется собирать порядка 5 тысяч подписей для регистрации. В информации о себе он указал, что имел судимости по части 1 статьи 96 УК РСФСР «Мелкое хищение государственного или общественного имущества» и части 1 статьи 89 УК РСФСР «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи», они погашены в 1983 году.
Отметим, что муниципальные депутаты «Лиговки-Ямской» в начале июня попытались инициировать отставку Войтановского, однако Смольнинский районный суд признал их действия незаконными.
Фамилия главы муниципалитета появляется в новостях почти ежемесячно. Он жаловался на оппозиционного депутата Александра Изотова за то, что тот якобы украл чайные ложки из муниципалитета, а затем проиграл суд о защите чести и достоинства. Его подчиненная Наталья Калинина записала клип со словами «Не Путин и не Ходорковский, мой мужчина — Войтановский!». В конце июня оппозиционные депутаты Лиговки-Ямской опубликовали документы о зарплате в местной администрации округа. Например, у заместителя главы местной администрации в октябре 2020 года оклад составил около 29 тысяч рублей. Помимо этого ему, как следует из документов, выплатили различные доплаты, матпомощь и другое. В частности, он получил «единовременное начисление» в размере 328,5 тысячи рублей. Общая сумма его зарплаты за месяц составила 426,65 тысячи рублей.