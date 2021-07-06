От Петербурга на Олимпиаде выступят 40 спортсменов. Всего Россия отправила биться за медали 335 человек

Стал известен окончательный состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио. Всего в список вошли 335 спортсменов — 150 мужчин и 185 женщин.
Больше всего спортсменов делегировали Москва (105), Московская область (52), Санкт-Петербург (40), Краснодарский край и Республика Татарстан (по 21).
Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр-2020 гимнастке Виктории Листуновой — 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), — 56. Обе представляют Москву.
Самая титулованная спортсменка в составе сборной России — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийская чемпионка Рио-2016 по фехтованию Софья Великая и олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Максим Михайлов.
Организаторы Олимпиады в Токио предприняли самые жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса. Например, церемония открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля в Токио, может пройти практически в закрытом режиме. Как пишет 6 июля Asahi Shimbun, из-за эпидемии коронавируса на трибуны планируется допустить только VIP-зрителей — это представители Международного олимпийского комитета (МОК), высокопоставленные дипломаты и спонсоры.
Однако уже известно о первом положительном случае. При этом большинство спортсменов еще не прибыли в Токио.