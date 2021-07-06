FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +30
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

От Петербурга на Олимпиаде выступят 40 спортсменов. Всего Россия отправила биться за медали 335 человек

Опубликован состав сборной России на Олимпиаде в Токио

Стал известен окончательный состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио. Всего в список вошли 335 спортсменов — 150 мужчин и 185 женщин.

Больше всего спортсменов делегировали Москва (105), Московская область (52), Санкт-Петербург (40), Краснодарский край и Республика Татарстан (по 21).

Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр-2020 гимнастке Виктории Листуновой — 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), — 56. Обе представляют Москву.

Самая титулованная спортсменка в составе сборной России — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийская чемпионка Рио-2016 по фехтованию Софья Великая и олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Максим Михайлов.

Организаторы Олимпиады в Токио предприняли самые жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса. Например, церемония открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля в Токио, может пройти практически в закрытом режиме. Как пишет 6 июля Asahi Shimbun, из-за эпидемии коронавируса на трибуны планируется допустить только VIP-зрителей — это представители Международного олимпийского комитета (МОК), высокопоставленные дипломаты и спонсоры.

Однако уже известно о первом положительном случае. При этом большинство спортсменов еще не прибыли в Токио.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний