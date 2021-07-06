От Петербурга на Олимпиаде выступят 40 спортсменов. Всего Россия отправила биться за медали 335 человек

Стал известен окончательный состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио. Всего в список вошли 335 спортсменов — 150 мужчин и 185 женщин.



Больше всего спортсменов делегировали Москва (105), Московская область (52), Санкт-Петербург (40), Краснодарский край и Республика Татарстан (по 21).



Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр-2020 гимнастке Виктории Листуновой — 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), — 56. Обе представляют Москву.



Самая титулованная спортсменка в составе сборной России — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

