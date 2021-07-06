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МЧС показало видео со спасением ребёнка петербурженки из Чёрного моря в Абхазии. Её поиски продолжаются

Спасатели вытащили из воды ребёнка петербурженки в Гаграх

Фото: МЧС Абхазии
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Операцию по спасению одного из малышей 36-летней жительницы Петербурга показали в МЧС Абхазии вечером 6 июля. Ролик опубликован на официальном сайте республиканского ведомства.

Как видно на кадрах, спасатели подъехали к берегу моря на катере, двое из них быстро переправили ребёнка на сушу, посадили в машину и увезли в медучреждение.

Автор: МЧС Абхазии / YouTube

Кто именно из троих детей петербурженки запечатлён на видео, в республиканском ведомстве не уточнили. Ранее в МЧС Абхазии сообщили, что одного ребёнка успели спасти очевидцы, он находится в пансионате, в котором проживала семья. Ещё двоих — трёхлетнего мальчика и семилетнюю девочку — из воды вытащили профессиональные спасатели. Первый скончался, вторую с переохлаждением готовят к транспортировке в одну из больниц города-курорта Сочи.

Утром 6 июля петербурженка с тремя маленькими детьми пошла купаться на реку Бзыбь в Гагрском районе Абхазии, несмотря на категорический запрет: персонал дома отдыха предупредил о неблагоприятных погодных условиях. Семья не справилась с сильным течением, их вынесло в море. Женщину ещё ищут, как с земли, так и с воздуха. К месту происшествия выехал её супруг и отец детей.

Фото: МЧС Абхазии

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