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Число погибших при потопе в Краснодарском крае увеличилось до четырёх. Найдено тело ещё одной девочки

На Кубани нашли тело погибшей при наводнении девочки

В прокуратуре Краснодарского края подтвердили гибель ещё одного ребенка при подтоплениях в регионе. В настоящий момент продолжаются поиски унесённого течением мужчины.

Как сообщает 6 июля ТАСС со ссылкой на региональное надзорное ведомство, найдено тело погибшей девочки, водителя «КамАЗа» унесло течением — его поиски продолжаются.

Ранее «Фонтанка» писала о гибели в Туапсинском районе 13-летнего подростка и его 36-летней матери — их машину смыло с обочины в канаву в селе Дефановка. Также скончался 71-летний житель села Горское, который не мог передвигаться самостоятельно.

Позднее стало известно, что в Анапе найдено тело мужчины, который пытался спасти ребёнка и двух взрослых, утонувших в море накануне, 5 июля.

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