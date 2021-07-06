Число погибших при потопе в Краснодарском крае увеличилось до четырёх. Найдено тело ещё одной девочки

В прокуратуре Краснодарского края подтвердили гибель ещё одного ребенка при подтоплениях в регионе. В настоящий момент продолжаются поиски унесённого течением мужчины.



Как сообщает 6 июля ТАСС со ссылкой на региональное надзорное ведомство, найдено тело погибшей девочки, водителя «КамАЗа» унесло течением — его поиски продолжаются.



Ранее «Фонтанка» писала о гибели в Туапсинском районе 13-летнего подростка и его 36-летней матери — их машину смыло с обочины в канаву в селе Дефановка. Также скончался 71-летний житель села Горское, который не мог передвигаться самостоятельно.

