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Иностранные производители вакцин от коронавируса подали заявки на регистрацию в России

Министр здравоохранения рассказал о попытках производителей иностранных препаратов от COVID-19 выйти на российский рынок

«Да, есть подавшие заявления [на регистрацию вакцин от коронавируса в России]. Они проходят экспертизу», — цитирует 6 июля заявление Михаила Мурашко РИА «Новости».

По его словам, продажа иностранных вакцин начнется, когда «будет решение».

Какие производители подали заявки, Мурашко не уточнил.

Накануне стало известно, что в России испытают китайскую CanSino Biologics. В Pfizer ранее говорили об интересе к регистрации на российском рынке.

Росздравнадзор до этого уточнил, что ввоз на территорию РФ и применение вакцин от COVID-19, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещены.

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Комментарии (16)

altnec
Вот и пришло время частных клиник.
Когда же придет время лечения от этой заразы - пока никто не заявляет.
Как-то тихой цапой этот вопрос закрыт.
Вопрос простой. На сегодня 06.07.2021. есть эффективные лекарства в РФ? кроме шампанского,конечно.
Oleg_I
Ну вы ж ЭпиВак как-то зарегистрировали, господин Мурашко? После которой люди в реанимации на ИВЛ лежат. Как вам вообще живется-то, господин министр здравоохранения? У вас на руках крови больше, чем у какого-нибудь Хаттаба - сотни тысяч человек погибли вашими стараниями.
SERGEY111
Пускай все поскорее регистрируют - потом вместе с нашими будем в лотерею разыгрывать .
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