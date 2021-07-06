Иностранные производители вакцин от коронавируса подали заявки на регистрацию в России

Министр здравоохранения рассказал о попытках производителей иностранных препаратов от COVID-19 выйти на российский рынок
«Да, есть подавшие заявления [на регистрацию вакцин от коронавируса в России]. Они проходят экспертизу», — цитирует 6 июля заявление Михаила Мурашко РИА «Новости».
По его словам, продажа иностранных вакцин начнется, когда «будет решение».
Какие производители подали заявки, Мурашко не уточнил.
Накануне стало известно, что в России испытают китайскую CanSino Biologics. В Pfizer ранее говорили об интересе к регистрации на российском рынке.
Росздравнадзор до этого уточнил, что ввоз на территорию РФ и применение вакцин от COVID-19, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещены.