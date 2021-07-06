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Посол США Салливан впервые приедет в Петербург

Американский посол проведёт в Петербурге встречи с представителями бизнеса и культуры

Посол США в России Джон Салливан впервые в этой должности посетит Петербург, где встретится с представителями бизнеса и деятелями культуры. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило американское диппредставительство.

«6 июля посол Джон Салливан отправится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с представителями бизнеса, сферы образования и культуры. Это его первый визит в Санкт-Петербург в качестве посла», — уточняется в сообщении.

Напомним, что посол США в РФ покинул Россию 22 апреля для консультаций после того, как американский президент Джо Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он «убийцей» Владимира Путина. Практически одновременно из Вашингтона в Москву вернулся российский посол Анатолий Антонов.

«Фонтанка» писала, что о возвращении послов главы России и США договорились на саммите в Женеве 16 июня. 24 июня Джон Салливан вернулся в Москву.

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Комментарии (4)

Danik
Дети малые, а не политики. Просто смех читать про их отношения! Дети в песочнице ответственнее живут. Чинуши только мешают народам жить! Они всеми своими делами гадят не только себе, но и своим народам! Гнать бы их в три шеи! И спокойнее было бы и разумнее!
vader
А потом весь этот бизнес и особенно представителей культуры можно сразу сажать как иноагентов.
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