Посол США Салливан впервые приедет в Петербург

Посол США в России Джон Салливан впервые в этой должности посетит Петербург, где встретится с представителями бизнеса и деятелями культуры. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило американское диппредставительство.



«6 июля посол Джон Салливан отправится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с представителями бизнеса, сферы образования и культуры. Это его первый визит в Санкт-Петербург в качестве посла», — уточняется в сообщении.



Напомним, что посол США в РФ покинул Россию 22 апреля для консультаций после того, как американский президент Джо Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он «убийцей» Владимира Путина. Практически одновременно из Вашингтона в Москву вернулся российский посол Анатолий Антонов.

