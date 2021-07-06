автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Суд в Петербурге оштрафовал директора школы, отстранившего от уроков предполагаемых распространителей снюса. От занятий в классах избавили двух восьмиклассников, шестиклассника и четвероклассника. Мама десятилетнего мальчика уверена, что её сын попал в чёрный список не из-за пристрастия к запретному, а из-за ссоры с соцпедагогом. В школе же настаивают, что к словам мальчика нужно подходить с долей сомнения.

21 апреля в 452 школу Колпинского района вызывали скорую. Шестиклассника нашли лежащим на полу в туалете. Тонометр показал высокое давление. Присутствовавшие тогда взрослые, вспоминают, что у подростка были конвульсии. Уже при медиках 13-летний школьник признался в употреблении снюса.



Никотиновый пакетик ему дали восьмиклассники. А конечным потребителем стал якобы четвероклассник. «Они берут этот пакетик и делят на четверых. Один пожевал, в карманчик положил, второй пожевал. Четверокласснику досталось уже пожеванное», — рассказал «Фонтанке» один из сотрудников школы.

Родителей всех детей, подозреваемых в распространении, экстренно вызвали в школу. В этот же день решением малого педагогического совета четверых учеников удалили из школы до 3 мая. С учётом же президентского продления праздников вышло, что без занятий в классах они остаются до 11 мая. Домашние задания им обещали высылать по почте.

Мама четвероклассника Юлия не поверила, что её 10-летний сын причастен к истории со снюсом. Когда шестикласснику стало плохо, мальчика уже в школе не было. О том, что он тоже якобы употреблял запрещёнку, сказали дети. И самого никотинового пакетика в школе не нашли, а предъявленные школьниками баночки из-под снюса оказались пустыми.

После майских праздников четвероклассник вернулся к очному обучению. После уроков он пришёл домой в слезах с рассказом о досмотре на «наркотики» в школе. «Ребёнка заводили в медкабинет, заставляли открывать рот, раздвигали губы и светили фонариком», — пересказала рассказ сына Юлия. Ситуация вынудила её забрать ребёнка из школы. По её словам, в последней четверти он проучился всего три дня.



Ситуацию Юлия изложила прокуратуре. Ведомство постановило возбудить административное производство в отношении директора 452 школы Надежды Дубиной по части 2 статьи 5.57 КоАПРФ (Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Материалы передали мировой судье судебного участка №79 Кристине Филипповой.

На заседании Дубина вину не признала, уточнив, что в ситуации с распространением снюса педагоги увидели «угрозу жизни другим ученикам школы». Решение об отстранении от уроков принималось по согласованию с отделом образования Колпинского района. Все родители были ознакомлены с соответствующим приказом.

Также директор отметила, что несмотря на разницу в возрасте все четверо учеников общаются между собой и были замечены за пристрастиями к вредным привычкам. Восьмиклассникам и шестикласснику объявили замечания, их поставили на внутришкольный учёт.

Мама четвероклассника Юлия пожаловалась на отсутствие интереса со стороны учителей пока сын был отстранён от школы. Мальчик узнавал домашние задания от одноклассников, потому что семья не получила доступ к электронному дневнику. А история с осмотром на «наркотики», по словам петербурженки, «нанесла психологическую травму» ребёнку, возвращаться в школу он не хочет.



В отстранении от уроков суд увидел нарушение права на образование. Директору 452 школы Надежде Дубиной назначили штраф в 15 тысяч рублей. Как объяснила «Фонтанке» главный специалист отдела образования Колпинского района Марина Гришанович, руководитель учреждения нарушила процедуру исключения детей из школы. Эту меру не применяют к детям младше 14 лет, также решение не было согласовано с комиссией по делам несовершеннолетних.

«Не все меры воспитального воздействия были исчерпаны. Если директор хотел на это время разобщить ребят, чтобы они не присутствовали в образовательном учреждении, то можно было перевести детей на смешанную форму обучения», — уточнила Гришанович.

Социальный педагог 452 школы Екатерина Дубинина отреагировала на решение суда длинным эмоциональным постом в «Вконтанкте». Она назвала решение суда «возмутительным и противоречащим здравому смыслу, поощряющим безнаказанность и провоцирующим детей на повторное совершение правонарушений».

«Отстранение от обучения в классе на несколько дней, считаю оправданной мерой и не самой строгой, направленной на сохранение права детей учиться и быть в школе в безопасности. На сегодняшний день рычагов воздействия просто нет! Штраф родителям 100 рублей и обсуждение на комиссии по делам несовершеннолетних, где тебе скажут: «Не делай так больше, это плохо!» И все!», — написала Дубинина. В комментариях педагог позволила более жёсткие высказывания, заявив, что после такого решения суда мало, кто из педагогов будет кого-то спасать. «Теперь надо по факту: обожрался, стало плохо и сразу в морг», — написала она.



Фото: фрагмент скриншота / vk.com Поделиться Поделиться







Екатерина Дубинина является классным руководителем подозреваемого в употреблении снюса четвероклассника. Её совсем не удивило присутствие десятилетки в плохой компании старших учеников. По её словам, уже после снюсового обморока шестиклассника самый младший в компании приносил в школу электронную сигарету и вейп. Ситуацию с досмотром на «наркотики» педагог опровергает.

«После того, как они пришли в школу был барьерный осмотр медсестры. Они же отсутствовали, но справку не приносили от врача. Педикулез, горло, и т.д. Медсестра осматривала. Я присутствовала при осмотре. Ничего противозаконного медсестра с ними не делала», — рассказала Дубинина.

Родители четвероклассников говорят о нескольких мальчиках с плохим поведением, вспоминают плевки на уроках и т.д. После очередного замечания на поведение, классный руководитель обнаружила на своей машине анонимное послание.



Фото: автор Екатерина Дубинина Поделиться Поделиться







Четвероклассник пришёл в 452 школу год назад. У его мамы Юлии есть еще старшая дочь. Детей петербуженка воспитывает одна, работает курьером. По словам Юлии, сына с первых дней в школе «гнобили», социальный педагог повышала на него голос. «Была ситуация в столовой. Уборщица нашла мой номер телефона и сказала, у вас такой терпеливый ребёнок. Даже взрослый человек не выдержал бы», — говорит она. Принесённая мальчиком в школу электронная сигарета, по словам Юлии, была использованной, её он подобрал на улице.



«Там сложная ситуация. Я бы не назвала это травлей, но там сложные взаимодействия родителя и соцпедагога, — прокомментировала главный специалист отдела образования Колпинского района Марина Гришанович. — Не всегда взрослые находили общий язык и вырабатывали общую позицию в отношении воспитания детей. Соцпедагог, наверно, должен был привлечь маму в союзники. Потому что дело у нас одно — воспитывать детей правильно. Конечно, мальчишки есть мальчишки. Там могло быть разное. Но с детьми надо работать. Наверное, где-то взаимоотношения были выстроены неправильно».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

