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Директора школы в Колпино оштрафовали за отчисление учеников. От уроков отлучили заподозренных в распространении снюса

Борьба со снюсом в школе Колпинского района Петербурга влетела в копеечку директору. Отлучение от уроков учеников, которые якобы принесли запретное, сочли нарушением права на образование.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 июня мировой судья судебного участка № 79 признала виновной в нарушении права на образование директора школы № 452 Надежду Дубину. Согласно материалам, в её заведении снюсом отравился ребёнок, что повлекло сначала проверку, а потом приказ об исключении нескольких учащихся из 4, 6 и 8 классов с пометкой «за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка».

От уроков их отстранили с 22 апреля до определения дальнейшего местонахождения.

Дубина уточнила, что решение принял малый педагогический совет. Запрет появляться на занятиях действовал до 3 мая в связи с угрозой жизни другим ученикам.

Мать одного из подростков, которого сочли причастным к распространению снюса, пожаловалась в прокуратуру. Она отметила, что срок исключения изначально оговорен не был, в связи с чем её сын неделю вынужден был образовываться самостоятельно: домашние задания он узнавал по собственной инициативе у одноклассников. Ещё трое родителей приложили аналогичные объяснения.

«Все ученики младше 15 лет. Согласия на перевод на дистанционное образование родители не давали. За время отсутствия детей в школе, никто из педагогов учениками не интересовался», — приводит подробности случившегося пресс-служба.

Часть 2 статьи 5.57 предусматривает в качестве наказания для должностных лиц штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Директора школы за недопустимое нарушение права на образование оштрафовали на 15 тысяч.

В марте прошлого года был принят городской закон, который предусматривает штрафы за продажу несовершеннолетним конфет с никотином. Продажа снюсов и насвая, то есть сосательного и жевательного табака, детям и ранее была запрещена. После этого появилась бестабачная продукция, которую также называли «снюс». В конце прошлого года Роспотребнадзор приравнял его к продуктам питания и начал изымать из торговых точек, о чем подробно рассказывала «Фонтанка». Новый городской закон прикрыл лазейку, которой пользовались продавцы, предлагающие никотиносодержащую продукцию в виде конфет и леденцов.

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Комментарии (5)

solary
дааа, с такими решениями суда остается только нормальным родителям забирать своих нормальных детей из такой школы...
откуда у 4классников наркотик, понятное дело -от взрослых. и эти самые взрослые подали в суд на директора. и суд принял их строну... дожились...
Анатолий Смирнов
Конечно, упущенная выгода для временно отстраненного распространителя. Директриса не вкурила, а Дубина все расставила по своим местам.
Владислав М
Право на обучение для распространителей наркотиков суд ставит выше, чем права других детей на безопасное обучение и защиту от наркотиков? Браво самому гуманному и справедливому российскому суду!
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