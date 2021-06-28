Директора школы в Колпино оштрафовали за отчисление учеников. От уроков отлучили заподозренных в распространении снюса

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 июня мировой судья судебного участка № 79 признала виновной в нарушении права на образование директора школы № 452 Надежду Дубину. Согласно материалам, в её заведении снюсом отравился ребёнок, что повлекло сначала проверку, а потом приказ об исключении нескольких учащихся из 4, 6 и 8 классов с пометкой «за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка».

Борьба со снюсом в школе Колпинского района Петербурга влетела в копеечку директору. Отлучение от уроков учеников, которые якобы принесли запретное, сочли нарушением права на образование.

От уроков их отстранили с 22 апреля до определения дальнейшего местонахождения.

Дубина уточнила, что решение принял малый педагогический совет. Запрет появляться на занятиях действовал до 3 мая в связи с угрозой жизни другим ученикам.

Мать одного из подростков, которого сочли причастным к распространению снюса, пожаловалась в прокуратуру. Она отметила, что срок исключения изначально оговорен не был, в связи с чем её сын неделю вынужден был образовываться самостоятельно: домашние задания он узнавал по собственной инициативе у одноклассников. Ещё трое родителей приложили аналогичные объяснения.

«Все ученики младше 15 лет. Согласия на перевод на дистанционное образование родители не давали. За время отсутствия детей в школе, никто из педагогов учениками не интересовался», — приводит подробности случившегося пресс-служба.

Часть 2 статьи 5.57 предусматривает в качестве наказания для должностных лиц штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Директора школы за недопустимое нарушение права на образование оштрафовали на 15 тысяч.