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Лукашенко запрещает Германии возить товары в Россию через Белоруссию

Президент Белоруссии рассказал об ответе республики на санкции Запада. «Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину», — цитирует 6 июля заявление Александра Лукашенко Tut.by.

По его словам, сейчас его республика оказалась в ситуации «беззакония» и «шантажа в международном масштабе». Лукашенко посетовал, что Западом санкции используются как «инструмент давления». Он также отметил, что продажи в ЕС белорусских компаний, против которых ввели ограничения, никогда не были большими.

«Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции — против Российской Федерации», — резюмировал белорусский лидер.

ЕС в конце июля запретил поставки в Белоруссию товаров военного и двойного назначения и ограничил доступ на свои финансовые рынки. После белорусских акций протеста в прошлом году Евросоюз также ввел два блока ограничений. В черный список вошли 55 представителей руководства страны, в том числе президент Александр Лукашенко и представители силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.

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Комментарии (21)

262370901
Киев, Рига, Таллинн и Хельсинки с радостью восприняли заявление Муки Лудищева
chip1
У батьки за спиной могучий Путин с многомиллиардной кубышкой, поэтому можно европейцам и фиги показывать и своим недовольным гражданам руки крутить, деньги будут.
zzz34
Батька молодец
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