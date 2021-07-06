Лукашенко запрещает Германии возить товары в Россию через Белоруссию

Президент Белоруссии рассказал об ответе республики на санкции Запада. «Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину», — цитирует 6 июля заявление Александра Лукашенко Tut.by.
По его словам, сейчас его республика оказалась в ситуации «беззакония» и «шантажа в международном масштабе». Лукашенко посетовал, что Западом санкции используются как «инструмент давления». Он также отметил, что продажи в ЕС белорусских компаний, против которых ввели ограничения, никогда не были большими.
«Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции — против Российской Федерации», — резюмировал белорусский лидер.
ЕС в конце июля запретил поставки в Белоруссию товаров военного и двойного назначения и ограничил доступ на свои финансовые рынки. После белорусских акций протеста в прошлом году Евросоюз также ввел два блока ограничений. В черный список вошли 55 представителей руководства страны, в том числе президент Александр Лукашенко и представители силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.