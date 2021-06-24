ЕС запретил поставки в Белоруссию товаров военного и двойного назначения и ограничил доступ на свои финансовые рынки

«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в заявлении 24 июня.

Новые экономические санкции запрещают экспорт и передачу в Белоруссии оборудования, технологий и программного обеспечения, которое в первую очередь предназначено для контроля Интернета и перехвата телефонной связи, а также товаров двойного назначения и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. ЕС накладывает ограничения на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий.

Более того, Евросоюз ограничивает доступ Белоруссии на рынок капитала ЕС, а также запрещает страхование и перестрахование белорусского правительства и госорганов и агентств республики. «Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или выплаты в соответствии с любыми существующими соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и любыми существующими контрактами на оказание технической помощи. Государства-члены также должны будут принять меры по ограничению участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются», — заявил Совет ЕС.