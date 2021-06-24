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ЕС запретил поставки в Белоруссию товаров военного и двойного назначения и ограничил доступ на свои финансовые рынки

ЕС вводит экономические секторальные санкции против Белоруссии

Совет Евросоюза официально представил ограничительные меры против Белоруссии.

«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в заявлении 24 июня.

Новые экономические санкции запрещают экспорт и передачу в Белоруссии оборудования, технологий и программного обеспечения, которое в первую очередь предназначено для контроля Интернета и перехвата телефонной связи, а также товаров двойного назначения и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. ЕС накладывает ограничения на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, используемыми для производства или изготовления табачных изделий.

Более того, Евросоюз ограничивает доступ Белоруссии на рынок капитала ЕС, а также запрещает страхование и перестрахование белорусского правительства и госорганов и агентств республики. «Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или выплаты в соответствии с любыми существующими соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и любыми существующими контрактами на оказание технической помощи. Государства-члены также должны будут принять меры по ограничению участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются», — заявил Совет ЕС.

Сегодняшнее решение реализует призыв членов ЕС запретить полеты белорусских компаний над воздушным пространством Евросоюза, а также закрыть доступ продолжающим летать над Белоруссией авиакомпаниям в европейские аэропорты.

Брюссель также утвердил расширенный список, который формируется с октября 2020 года в связи с «фальсификацией президентских выборов». В нём сейчас 166 физических и 15 юридических лиц, против которых применяются такие меры, как замораживание активов и запрет на поездки физлиц.

Ранее сообщалось, что санкции подготовлены для целых секторов экономики, а ограничительные меры решено ввести в отношении ещё 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Среди них — МАЗ, БелАЗ, ЗАО «Новая нефтяная компания», некоторые силовые структуры, министр обороны Виктор Хренин, глава СК Белоруссии Дмитрий Гора, спикер сената Наталья Кочанова, а также силовики, члены семьи Лукашенко (средний сын и невестка) и крупные бизнесмены, включая российского предпринимателя Михаила Гуцериева.

После белорусских акций протеста в прошлом году ЕС ввел два блока санкций. В черный список вошли 55 представителей руководства страны, в том числе президент Александр Лукашенко и представители силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Евросоюз заговорил о новых ограничениях после посадки рейса Ryanair с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту.

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Комментарии (7)

f0ntan
Европейские военные товары и европейские товары двойного назначения остались без рынков сбыта
261678851
Гениальная комбинация между прочим. Чуть подкрутил и все. Будет ли то хорошо народам наших братских республик, это большой вопрос. Но у авторов проекта такой задачи и не стояло.
Winston Smith
Белоруссия это будущий Юго-Западный федеральный округ РФ.
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