За поддержку режима. ЕС ввёл санкции против МАЗа, БелАЗа, российского бизнесмена Гуцериева и десятков других

Евросоюз ввёл четвёртый пакет индивидуальных санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС от 21 июня.
«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — гласит заявление.
По данным официального журнала Совета Европы, в чёрный список юрлиц попали, в частности, МАЗ, БелАЗ, ЗАО «Новая нефтяная компания», КГБ, внутренние войска, УВД Бреста, изолятор на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
Под санкции попали также министр обороны Виктор Хренин, глава СК Белоруссии Дмитрий Гора, спикер сената Наталья Кочанова, а также силовики, члены семьи Лукашенко (средний сын и невестка) и крупные бизнесмены. Среди последних — российский предприниматель Михаил Гуцериев (60-е место в списке богатейших в России по версии Forbes, строит в Белоруссии новый завод по производству удобрений «Славкалий»). В ЕС утверждают, что некоторые видные бизнесмены «поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду», поэтому санкции — «еще один сильный сигнал сторонникам режима». Гуцериев назван «давним другом» Лукашенко, «получающим выгоду» от его власти.