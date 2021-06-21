За поддержку режима. ЕС ввёл санкции против МАЗа, БелАЗа, российского бизнесмена Гуцериева и десятков других

Евросоюз ввёл четвёртый пакет индивидуальных санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС от 21 июня.

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — гласит заявление.



По данным официального журнала Совета Европы, в чёрный список юрлиц попали, в частности, МАЗ, БелАЗ, ЗАО «Новая нефтяная компания», КГБ, внутренние войска, УВД Бреста, изолятор на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.