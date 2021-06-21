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За поддержку режима. ЕС ввёл санкции против МАЗа, БелАЗа, российского бизнесмена Гуцериева и десятков других

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев попал под «белорусские» санкции ЕС

Евросоюз ввёл четвёртый пакет индивидуальных санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС от 21 июня.

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — гласит заявление.

По данным официального журнала Совета Европы, в чёрный список юрлиц попали, в частности, МАЗ, БелАЗ, ЗАО «Новая нефтяная компания», КГБ, внутренние войска, УВД Бреста, изолятор на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Под санкции попали также министр обороны Виктор Хренин, глава СК Белоруссии Дмитрий Гора, спикер сената Наталья Кочанова, а также силовики, члены семьи Лукашенко (средний сын и невестка) и крупные бизнесмены. Среди последних — российский предприниматель Михаил Гуцериев (60-е место в списке богатейших в России по версии Forbes, строит в Белоруссии новый завод по производству удобрений «Славкалий»). В ЕС утверждают, что некоторые видные бизнесмены «поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду», поэтому санкции — «еще один сильный сигнал сторонникам режима». Гуцериев назван «давним другом» Лукашенко, «получающим выгоду» от его власти.

После белорусских акций протеста в прошлом году ЕС ввел два блока санкций. В черный список вошли 55 представителей руководства страны, в том числе президент Александр Лукашенко и представители силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Евросоюз заговорил о новых ограничениях после посадки рейса Ryanair с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту. 21 июня были согласованы секторальные санкции.

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Комментарии (1)

Sergey_K
Ну Россия - щедрая душа - поможет "союзникам". Здесь же денег не куда девать.
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