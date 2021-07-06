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Новейший российский теплоход купили за 3 млрд, а теперь продают за 800 млн. Только владелец не в курсе

Новейший российский теплоход продают «шутники» на «Авито»

Новейший российский круизный теплоход «Мустай Карим» обнаружился на сервисе онлайн-объявлений. За него просят 800 млн рублей. Вот только его реальный владелец не в курсе.

«Продаётся теплоход Мустай Карим. В отличном ходовом состоянии. Теплоход круизный, (река, море). Относиться к Туристическому флоту, торг при осмотре, Клиентская база туристов в подарок! По всем вопросам писать в сообщении», — говорится в опубликованном накануне объявлении (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

Фото: скриншот / avito.ru
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Его автор на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил. Зато с редакцией поговорил глава компании, которая владеет теплоходом. И он ничего не продает.

«Это чья-то шутка и фальсификация. Кто-то решил немножко нам нагадить. «Мустай Карим» ходит по расписанию и заполняется хорошо», — заверил 6 июля «Фонтанку» генеральный директор компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов.

«Мустай Карим» — плавучий пятизвездочный отель, построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово». Первый российский круизник за последние 60 лет. Интерьеры у него от голландских дизайнеров, рестораны, бары, спа и фитнес-зоны на борту. Писали, что новинка обошлась заказчику в 3,2 млрд рублей.

В начале августа 2020 года он вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перехода в Северную столицу появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК).

Отзывы первых пассажиров читайте в нашем обзоре.

Фото: скриншот / avito.ru

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Комментарии (1)

Norge
Теплоход с туалетами для мустаев и каримов, неторопливым и ненавязчивым сервисом, открытой палубой не для прогулок и массой неожиданностей, радующих ценителей отдыха на воде - с годами будет только расти в цене параллельно с изменением национального состава населения.
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