Новейший российский круизный теплоход «Мустай Карим» обнаружился на сервисе онлайн-объявлений. За него просят 800 млн рублей. Вот только его реальный владелец не в курсе.
«Продаётся теплоход Мустай Карим. В отличном ходовом состоянии. Теплоход круизный, (река, море). Относиться к Туристическому флоту, торг при осмотре, Клиентская база туристов в подарок! По всем вопросам писать в сообщении», — говорится в опубликованном накануне объявлении (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).
Его автор на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил. Зато с редакцией поговорил глава компании, которая владеет теплоходом. И он ничего не продает.
«Это чья-то шутка и фальсификация. Кто-то решил немножко нам нагадить. «Мустай Карим» ходит по расписанию и заполняется хорошо», — заверил 6 июля «Фонтанку» генеральный директор компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов.
«Мустай Карим» — плавучий пятизвездочный отель, построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово». Первый российский круизник за последние 60 лет. Интерьеры у него от голландских дизайнеров, рестораны, бары, спа и фитнес-зоны на борту. Писали, что новинка обошлась заказчику в 3,2 млрд рублей.
В начале августа 2020 года он вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перехода в Северную столицу появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК).
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