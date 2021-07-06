Новейший российский круизный теплоход «Мустай Карим» обнаружился на сервисе онлайн-объявлений. За него просят 800 млн рублей. Вот только его реальный владелец не в курсе.



«Продаётся теплоход Мустай Карим. В отличном ходовом состоянии. Теплоход круизный, (река, море). Относиться к Туристическому флоту, торг при осмотре, Клиентская база туристов в подарок! По всем вопросам писать в сообщении», — говорится в опубликованном накануне объявлении (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).