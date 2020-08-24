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24.08.2020 18:24
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«Туалет для карликов» и всего одна открытая палуба: первые пассажиры критикуют новейший российский теплоход за 3 млрд рублей

Первые пассажиры новейшего российского теплохода «Мустай Карим» уже на пути в Петербург из Москвы и после нескольких дней на борту начинают придираться.

«Наконец-то на вторые сутки круиза смог попасть на единственную открытую палубу на всём судне — солнечную. Проще говоря, на крышу. Весь вчерашний день палуба была закрыта из-за обилия низких мостов на Канале. Это первое круизное судно в России, на котором на солнечную палубу можно попасть далеко не всегда из-за габаритов судна. Единственная открытая палуба на корабле, а выйти можно далеко не всегда! Ужас!» — написал пассажир Федор в Instagram.

Некоторым не понравились маленькие санузлы, которые красноречиво уже прозвали «туалетами для карликов».

«Мой рост 180 см. Почему в спроектированном с нуля санузле каюты де-люкс новейшего речного теплохода мне совершенно неудобно сидеть на унитазе? Моя левая нога не помещается, ее приходится выворачивать. Колени упираются в стену, а голова в ручку и полотенцесушитель! Какой дизайнер все это надизайнил?» — возмущается пассажир Андрей в Instagram 24 августа.

Другие оценили новизну судна и разнообразие питания, но заявили, что обслуживание не самое быстрое.

«Обед идёт уже почти полтора часа, но нам пока принесли только салат и первое», — пишут пассажиры.

А вот так выглядят интерьеры теплохода:

Напомним, что в начале августа единственный за 60 лет построенный в России новый теплоход вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перехода в Северную столицу появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК).

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Комментарии (20)

Anatolevich
Чтобы русские ни делали, всегда получается Калашников. Кроме памятника Калашникова. Когда делают памятник Калашникову, получается памятник Шмайсеру.
RemyMartin
Впечатление, что изначально планировалось построить не круизный теплоход, а что-то другое.
258082471
Каша геркулесовая за 209 рублей... однако!
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