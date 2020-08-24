«Туалет для карликов» и всего одна открытая палуба: первые пассажиры критикуют новейший российский теплоход за 3 млрд рублей

Первые пассажиры новейшего российского теплохода «Мустай Карим» уже на пути в Петербург из Москвы и после нескольких дней на борту начинают придираться.

Публикация от Fedia BB (@fediamatveeff) 23 Авг 2020 в 12:52 PDT

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«Наконец-то на вторые сутки круиза смог попасть на единственную открытую палубу на всём судне — солнечную. Проще говоря, на крышу. Весь вчерашний день палуба была закрыта из-за обилия низких мостов на Канале. Это первое круизное судно в России, на котором на солнечную палубу можно попасть далеко не всегда из-за габаритов судна. Единственная открытая палуба на корабле, а выйти можно далеко не всегда! Ужас!» — написал пассажир Федор в Instagram.

Публикация от Fedia BB (@fediamatveeff) 23 Авг 2020 в 8:23 PDT

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«Мой рост 180 см. Почему в спроектированном с нуля санузле каюты де-люкс новейшего речного теплохода мне совершенно неудобно сидеть на унитазе? Моя левая нога не помещается, ее приходится выворачивать. Колени упираются в стену, а голова в ручку и полотенцесушитель! Какой дизайнер все это надизайнил?» — возмущается пассажир Андрей в Instagram 24 августа.

Некоторым не понравились маленькие санузлы, которые красноречиво уже прозвали «туалетами для карликов».

Публикация от Андрей Кузьмичев (@frocush) 23 Авг 2020 в 8:40 PDT

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Публикация от Андрей Кузьмичев (@frocush) 23 Авг 2020 в 8:02 PDT

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Другие оценили новизну судна и разнообразие питания, но заявили, что обслуживание не самое быстрое.

«Обед идёт уже почти полтора часа, но нам пока принесли только салат и первое», — пишут пассажиры.

А вот так выглядят интерьеры теплохода: