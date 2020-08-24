«Туалет для карликов» и всего одна открытая палуба: первые пассажиры критикуют новейший российский теплоход за 3 млрд рублей
Первые пассажиры новейшего российского теплохода «Мустай Карим» уже на пути в Петербург из Москвы и после нескольких дней на борту начинают придираться.
«Наконец-то на вторые сутки круиза смог попасть на единственную открытую палубу на всём судне — солнечную. Проще говоря, на крышу. Весь вчерашний день палуба была закрыта из-за обилия низких мостов на Канале. Это первое круизное судно в России, на котором на солнечную палубу можно попасть далеко не всегда из-за габаритов судна. Единственная открытая палуба на корабле, а выйти можно далеко не всегда! Ужас!» — написал пассажир Федор в Instagram.
Некоторым не понравились маленькие санузлы, которые красноречиво уже прозвали «туалетами для карликов».
«Мой рост 180 см. Почему в спроектированном с нуля санузле каюты де-люкс новейшего речного теплохода мне совершенно неудобно сидеть на унитазе? Моя левая нога не помещается, ее приходится выворачивать. Колени упираются в стену, а голова в ручку и полотенцесушитель! Какой дизайнер все это надизайнил?» — возмущается пассажир Андрей в Instagram 24 августа.
Другие оценили новизну судна и разнообразие питания, но заявили, что обслуживание не самое быстрое.
«Обед идёт уже почти полтора часа, но нам пока принесли только салат и первое», — пишут пассажиры.
А вот так выглядят интерьеры теплохода:
Напомним, что в начале августа единственный за 60 лет построенный в России новый теплоход вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перехода в Северную столицу появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК).