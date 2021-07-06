«Заплати или подожгу». Петербургская полиция ищет мстителя с замашками пиромана

«Газели» досталось не только от огня: у машины оказалось разбито стекло. Владельцем числится 36-летний предприниматель, но он говорит, что совсем недавно у автомобиля появился новый хозяин, у которого отношения складываются не со всеми.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, воскресным утром внимание сотрудника бизнес-центра «Кристалл» привлёк хлопок с улицы. Разведка показала, что на парковке на улице Седова, 37, горит белый автомобиль.

Автомобильный пожар у бизнес-центра в Невском районе Петербурга дал старт уголовному делу. Новый владелец увидел в случившемся руку обиженного им работника.

«Грузчику не заплатили, он и поджёг. В сообщении написал: «Заплатите или подожгу». Пришёл в шесть утра и выполнил обещание», — рассказал «Фонтанке» бывший владелец грузовика.

Полицейские изучили записи с камер и возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (167 УК). На видео остался худощавый мужчина среднего роста в чёрной одежде. Новому хозяину «Газели» он известен как Павел.