FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +30
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
5
Печать

У 52 изолированных на Кубе туристов из России подтвердили коронавирус

Повторные тесты на коронавирус у изолированных на Кубе туристов из России дали положительный результат по меньшей мере у 52 человек. Об этом сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

«Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», — сообщила диппредставитель ТАСС 6 июля. Консульству удалось добиться, чтобы никого из туристов не расселяли из гостиниц.

Ранее генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что в кубинских гостиницах изолированы более 150 туристов из России, у которых по прилете диагностировали COVID-19. Все они прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. При этом сами изолированные в соцсетях заявляют, что многие из них привиты, имеют справки о наличии антител и результаты свежих ПЦР-тестов.

Чуть больше сотни российских туристов продолжили отдых после осмотра врачами и проведения тестирования на коронавирус.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Alex000
Не хватает инфы о вероятности ложноположительного результата в использованном тестировании. Без неё числа не значат ничего.
Barmaley_5e4d0211d3423
Купили справки ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний