У 52 изолированных на Кубе туристов из России подтвердили коронавирус

Повторные тесты на коронавирус у изолированных на Кубе туристов из России дали положительный результат по меньшей мере у 52 человек. Об этом сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.



«Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», — сообщила диппредставитель ТАСС 6 июля. Консульству удалось добиться, чтобы никого из туристов не расселяли из гостиниц.



Ранее генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что в кубинских гостиницах изолированы более 150 туристов из России, у которых по прилете диагностировали COVID-19. Все они прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. При этом сами изолированные в соцсетях заявляют, что многие из них привиты, имеют справки о наличии антител и результаты свежих ПЦР-тестов.

