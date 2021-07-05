«Ошибка усложняет абитуриентам поступление в вузы». Петербургские школы продолжают разбираться с неверными QR-кодами в аттестатах

Выпускники ещё одной школы в Петербурге не смогли подать документы в высшее учебное заведение из-за ошибки в QR-коде в аттестате. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 5 июля.
С проблемой столкнулись выпускники 554-го лицея в Приморском районе. У учеников не совпадает номер аттестата, указанный в QR-коде, с номером в бумажной версии.
«Подобная ошибка усложняет абитуриентам поступление в вузы. Администрация лицея заявила о том, что им необходимо полторы недели для того, чтобы заменить аттестаты и исправить ошибку», — говорится в поступившем в редакцию письме.
В администрации Приморского района уточнили, что в 554-м лицее 20 документов выпускников имели ошибку при формировании QR-кода. Печать новых документов в типографии займёт пару дней.
Ранее о подобной проблеме сообщили родители выпускников из Калининского района. Также в комментариях к новости читатели упоминали схожую ситуацию в одном из учреждений Петродворцового района.
«Комитет по образованию ведет сбор информации в районах о фактах выдачи аттестатов с некорректным QR-кодом. Предположительно школами были допущены технические ошибки. Речь идет о единичных случаях в некоторых районах», — рассказали в Смольном.