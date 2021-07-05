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«Ошибка усложняет абитуриентам поступление в вузы». Петербургские школы продолжают разбираться с неверными QR-кодами в аттестатах

Петербургские выпускники не могут подать документы в вузы из-за ошибочных QR-кодов в аттестатах

Выпускники ещё одной школы в Петербурге не смогли подать документы в высшее учебное заведение из-за ошибки в QR-коде в аттестате. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 5 июля.

С проблемой столкнулись выпускники 554-го лицея в Приморском районе. У учеников не совпадает номер аттестата, указанный в QR-коде, с номером в бумажной версии.

«Подобная ошибка усложняет абитуриентам поступление в вузы. Администрация лицея заявила о том, что им необходимо полторы недели для того, чтобы заменить аттестаты и исправить ошибку», — говорится в поступившем в редакцию письме.

В администрации Приморского района уточнили, что в 554-м лицее 20 документов выпускников имели ошибку при формировании QR-кода. Печать новых документов в типографии займёт пару дней.

Ранее о подобной проблеме сообщили родители выпускников из Калининского района. Также в комментариях к новости читатели упоминали схожую ситуацию в одном из учреждений Петродворцового района.

«Комитет по образованию ведет сбор информации в районах о фактах выдачи аттестатов с некорректным QR-кодом. Предположительно школами были допущены технические ошибки. Речь идет о единичных случаях в некоторых районах», — рассказали в Смольном.

В этом году школьные аттестаты маркируют QR-кодом впервые. По задумке Минпросвещения, эта мера должна защитить документы об образовании от подделок.

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Комментарии (5)

265032895
Но для борьбы с подделками уже создана база, куда школы вбивают серию, номер аттестата, ФИО выпускника и проч. Получается, деньги потрачены, а аттестаты все равно подделывают? Неужели в Минобре думают, что невозможно подделать коды? Что они дальше придумают? Аттестаты в электронном виде?
howo
От самих себя защитили))
***_555
Виновных чинушек найти и гнать в дворники - младшими помощниками гастарбайтеров.
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