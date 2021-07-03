QR-коды подвели. В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибкой

«Выпускникам выдали недействительные аттестаты, в которых QR-код не совпадает с номером аттестата. Дети не могут подать документы ни в один вуз», — отмечалось в поступившем в редакцию письме. Номер школы автор не уточнил.



В администрации Калининского района проблему подтвердили, хотя номер школы не назвали. QR-код аттестату учебное заведение присваивает самостоятельно. Несмотря на проверку процедуры, возникла техническая ошибка. Из 43 выпускников аттестаты с неверным QR-кодом получили 42 человека. На новой неделе документы заменят. Приёмная кампания в вузы Петербурга продлится до 25 июля.

