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QR-коды подвели. В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибкой

Аттестаты с ошибочным QR-кодом выдали выпускникам в петербургской школе

Выпускники школы в Калининском районе Петербурга не смогли подать документы в вузы из-за неверного оформления аттестатов. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели 3 июля.

«Выпускникам выдали недействительные аттестаты, в которых QR-код не совпадает с номером аттестата. Дети не могут подать документы ни в один вуз», — отмечалось в поступившем в редакцию письме. Номер школы автор не уточнил.

В администрации Калининского района проблему подтвердили, хотя номер школы не назвали. QR-код аттестату учебное заведение присваивает самостоятельно. Несмотря на проверку процедуры, возникла техническая ошибка. Из 43 выпускников аттестаты с неверным QR-кодом получили 42 человека. На новой неделе документы заменят. Приёмная кампания в вузы Петербурга продлится до 25 июля.

В этом году школьные аттестаты маркируют QR-кодом впервые. По задумке Минпросвещения, эта мера должна защитить документы об образовании от подделок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

262224921
Даже бабки освоить по человечески не могут.
doorbal_
вчера квиток для оплаты за детский сад получил. сканировал QR-код и выскочила сумма для оплаты в 8 раз больше указанной на самом квитке.
Ковидом переболел неделю назад, так в госууслугах сертификата переболевшего нету, не тот код в больничном в поликлинике поставили видимо, или минцифры дало очередного дрозда.
Россия цифровая не отменила плохих дорого и дураков.
266086440
1 из 43 правильный. Ctrl+C / Ctrl+V ?
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