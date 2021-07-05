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Посол Великобритании в России про обязательную вакцинацию: «Добровольный подход лучше»

Обязательная вакцинация от коронавируса возможна, но добровольная — лучше, заявила посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

«Добровольный подход лучше. Мы наблюдаем крайне высокие показатели добровольной вакцинации населения по всей стране. По данным исследовательской компании YouGov, в Великобритании наблюдается самый большой интерес к вакцинации по сравнению со всеми другими странами мира: 90% жителей страны заявляют, что уже сделали или собираются сделать прививку», — рассказала Броннерт 5 июля в интервью «Фонтанке».

При этом, по её словам, для персонала, работающего в домах престарелых в Англии, с этой осени вакцинация станет обязательной. Власти Великобритании также рассматривают возможность распространения требования обязательной вакцинации на всех сотрудников Национальной службы здравоохранения.

О том, почему англичан не приходится прививать угрозами и 90% сделало или хочет сделать укол, читайте в полном интервью посла.

Как писала «Фонтанка», обязательная вакцинация некоторых групп населения введена уже в нескольких десятках регионов России, в том числе в Петербурге. При этом президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он против «принудиловки» в этом вопросе.

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Комментарии (7)

Skazochny
ну,если будет вакцина признанная в мире, то и в РФ уколоться не меньше народу чем у них...
262126571
хороший комментарий от лучших "друзей".... и русских поубавится при таком добровольном подходе. Они же и спонсируют жесткую поддержку в соц. сетях на русском против вакцинации. Недавний проход их эсминца у мыса Фиолент убедил всех оставшихся в "дружеских" намерениях главных русофобов
vader
Тоже лукавый товарищ. У них такая же добровольность, как и в России: можешь не колоться, но тогда никуда нельзя.
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