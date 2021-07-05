Вся сила в правде. Почему британцы вакцинируются рекордными темпами

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт Фото: посольство Великобритании в России Поделиться Поделиться







90 % жителей Великобритании заявляют, что уже сделали или собираются сделать прививку. Это самый высокий показатель в мире. А британские власти ожидают, что через две недели все граждане страны старше 18 лет завершат вакцинацию. На этом фоне число коронавирусных смертей в стране снизилось с пиковых 1600–1800 в сутки в январе, до 15–27 в июле, тогда как только в одном Петербурге в день сейчас фиксируют по сотне умерших. Готовится план по ослаблению ограничений.

— Как добиться такого результата без принуждения людей?



— Мы приоритизировали группы населения в зависимости от их уязвимости к заболеванию. В первую очередь мы начали вакцинировать жителей домов престарелых и граждан старше 80 лет. Возраст был важным фактором, но также приоритетный доступ к вакцинации был предоставлен людям, находящимся в группе риска по медицинским показаниям. К началу апреля мы гарантировали возможность пройти вакцинацию всем гражданам, входящим в первые девять приоритетных групп. На сегодняшний день (2 июля) более 85,5 % взрослого населения Великобритании получили первую дозу и более 63 % — две дозы вакцины.

Вакцины предоставляются бесплатно всем взрослым гражданам Англии, Уэльса и Северной Ирландии. В Шотландии действует немного другая схема вакцинации. Наша цель — чтобы к 19 июля все граждане Великобритании старше 18 лет прошли вакцинацию.

— Как записаться на прививку?

— Люди могут записаться на прививку в центре вакцинации или в аптеке. В некоторых городах ездят специальные автобусы, в которых можно вакцинироваться без предварительной записи. Для обеспечения максимального охвата Национальная служба здравоохранения также пользуется помощью врачей общей практики.



— Почему молодые люди в Великобритании активно записываются на вакцинацию?

— Сейчас в большинстве регионов Великобритании вакцинация доступна лицам от 18 лет, и молодёжь демонстрирует большую заинтересованность. Я думаю, это связано с уверенностью в безопасности вакцины. На сегодняшний день жители Великобритании получили 80 миллионов доз вакцины, поэтому доступно много информации о её эффективности и безопасности применения на практике. Кроме того, люди хотят обезопасить себя, свои семьи и сообщества, чтобы как можно скорее вернуться к более нормальной жизни.

В то же время правительство изучает новые способы предоставления молодёжи подробной и достоверной информации, которая позволила бы им принять взвешенное решение, учитывая риски отказа от вакцинации. Мы только что объявили о сотрудничестве с ведущими соцсетями — Snapchat, Reddit, TikTok и YouTube. Это поможет нам побудить ещё больше молодых людей пройти вакцинацию.

— Как убедить сомневающихся вакцинироваться? Какие у них сомнения? И какие меры предпринимаются в Британии для пропаганды вакцинации среди жителей?



— Доверие всегда было важнейшим аспектом политики Великобритании: доверие к правительству, учёным и специалистам в сфере здравоохранения.

— Как сформировалось это доверие?

— В нашей стране процветают независимые СМИ, которые внимательно следят за принимаемыми решениями. У нас есть законы, которые обеспечивают прозрачность процедуры принятия решений на государственном уровне. Устойчивая парламентская система гарантирует подотчётность исполнительной власти.

Наше население обладает относительно высоким уровнем научного знания. Также у нас есть надёжные и уважаемые независимые регуляторы в сфере здравоохранения, которые с помощью прозрачных процедур проверяют новые лекарства на предмет их безопасности и оперативно реагируют на появление новых данных.

Кроме того, мы обладаем ведущим мировым опытом в области биологии, который позволил Оксфордскому университету совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca разработать самую доступную и широко используемую по всему миру вакцину.

Всё это помогает Великобритании достичь очень высоких показателей вакцинации населения.



— Может ли быть вакцинация недобровольной? Под давлением запрета на посещение мероприятий, путешествия, работу в офисе. Насколько это эффективно?

— Добровольный подход лучше. Мы наблюдаем крайне высокие показатели добровольной вакцинации населения по всей стране. По данным исследовательской компании YouGov, в Великобритании наблюдается самый большой интерес к вакцинации по сравнению со всеми другими странами мира: 90 % жителей страны заявляют, что уже сделали или собираются сделать прививку.

При этом для персонала, работающего в домах престарелых в Англии, с этой осени вакцинация станет обязательной. Власти Великобритании также рассматривают возможность распространения требования обязательной вакцинации на всех сотрудников Национальной службы здравоохранения в качестве разумной и оправданной меры, важной для спасения жизни людей.

— Как бороться с антипрививочниками и фейками об осложнениях от прививок?

— Лучшее противоядие от дезинформации — это правда. Поэтому на протяжении всей пандемии мы стараемся максимально открыто общаться с жителями Великобритании, в том числе посредством ежедневных брифингов по ситуации с COVID-19.



Кроме того, очень важно, чтобы информация, которую мы предоставляем населению, была изложена понятным для всех языком и не была противоречивой. Наш подход основан на новейших научных данных и информации, полученной в ходе непрерывного диалога с гражданским обществом. Очень важно эффективно бороться с дезинформацией и предоставлять населению чёткую картину рисков и преимуществ. Без преувеличения можно сказать, что это вопрос жизни и смерти.

— Сколько нужно привить в Великобритании людей для достижения коллективного иммунитета? И как снижается число заболевших по мере приближения к этой цифре?

— Задача учёных — определить, в какой момент мы сможем сказать, что нам удалось выработать коллективный иммунитет, но это, безусловно, будет зависеть от вирулентности (способности вируса заражать организм. — Прим. ред.) циркулирующих штаммов.

У нас есть доказательства того, что штамм «дельта» распространяется быстрее, чем первоначальный вариант вируса, поэтому, вероятно, требования относительно процента вакцинации населения, необходимого для обеспечения всеобщей безопасности, будут повышены.



Целью вакцинации против COVID-19 является снижение риска тяжёлого течения болезни, госпитализации и смерти. Собираемая в реальном времени статистика говорит о том, что вакцинация в Великобритании привела к значительному снижению числа госпитализаций и уровня смертности. Чем больше людей будут привиты, тем меньше пациентов будет попадать в больницы и погибать.

Имеющиеся у нас данные (для вакцин Pfizer/BioNtech и Oxford/AstraZeneca) подтверждают высокую эффективность двух доз в снижении числа госпитализаций и обеспечение защиты на уровне 96 % и 92 % соответственно.

Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.

Повышение процента вакцинации населения важно для всего мира. Эта пандемия доказала, что вирусы не признают государственных границ. Мы продолжим добиваться поддержки нашей работы по обеспечению доступа к вакцинации менее развитым странам и по оперативному и безопасному распределению вакцин. Лидеры стран G7, встретившиеся в Великобритании в июне, пообещали выделить наименее обеспеченным странам дополнительно 1 миллиард доз, чтобы завершить вакцинацию всего мира к концу 2022 года.

Я хотела бы пожелать вашим читателям крепкого здоровья, поскольку в ближайшие месяцы нам ещё предстоит столкнуться с трудностями, вызванными этой пандемией.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»