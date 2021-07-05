МГУ перестал пускать на рабочие места не привившихся от COVID-19 сотрудников

В Московском государственном университете с 5 июля не пускают сотрудников без прививки от коронавируса.
«С 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию», — цитирует 5 июля решение столичного вуза РИА «Новости».
В МГУ подчеркнули, что новая норма касается не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний. Привитые первым компонентом могут ходить на работу.
В Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ открыты пункты вакцинации.
В столице ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. 25 июня Сергей Собянин объявил о возвращении в Москве удаленки для непривитых сотрудников. Также в столице ввели новые ограничения.