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МГУ перестал пускать на рабочие места не привившихся от COVID-19 сотрудников

В Московском государственном университете с 5 июля не пускают сотрудников без прививки от коронавируса.

«С 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию», — цитирует 5 июля решение столичного вуза РИА «Новости».

В МГУ подчеркнули, что новая норма касается не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний. Привитые первым компонентом могут ходить на работу.

В Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ открыты пункты вакцинации.

В столице ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. 25 июня Сергей Собянин объявил о возвращении в Москве удаленки для непривитых сотрудников. Также в столице ввели новые ограничения.

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Комментарии (4)

262126571
Вот это правильно! Уважаю Собянина! Настоящий мэр, а не тряпка.
А13579
Очевидный беспредел, не имеющий ничего общего со здоровьем людей. Мало того, что привитые могут болеть и разносить заразу, так пускают ещё и привитых первым компонентом, которые ничем не отличаются от непривитых. Прививочный бизнес наглеет по-полной.
264527831
Это защита непривитых от заразных привитых. Спасибо за заботу.
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