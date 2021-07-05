МГУ перестал пускать на рабочие места не привившихся от COVID-19 сотрудников

Во время пандемии спрос на загородный отдых вырос в разы. Но если в прошлом году поездки за границу были вовсе закрыты, а офисные работники сидели на удаленке, то в этом году ситуация спокойнее, считают участники круглого стола «Фонтанки». Это, впрочем, не отменяет желания найти что-то интересное и не очень далеко от дома.

