Июль держит градус. Петербург ожидает еще неделя жары

Как написал 4 июля на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, «в ближайшие три дня июль продолжит радовать отсутствием дождей и очень теплой погодой, с температурой +29…+31°».

Схожий прогноз дает и Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: +18 — +29 5 и 6 июля и +20 — +30 — в среду.



Гидрометцентр России подсказывает, что вторая половина недели еще сильнее разогреет Петербург. В четверг, 8 июля, обещают +31 с переменной облачностью и кратковременными осадками, в пятницу — аналогичная погода, но на градус ниже, в субботу — +31 и небольшая облачность.

