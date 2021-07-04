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Июль держит градус. Петербург ожидает еще неделя жары

Прогноз погоды в Петербурге на неделю с 5 июля

В первые три дня рабочей недели погода в Петербурге будет сухой и солнечной, обещают синоптики и метеорологи.

Как написал 4 июля на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, «в ближайшие три дня июль продолжит радовать отсутствием дождей и очень теплой погодой, с температурой +29…+31°».

Схожий прогноз дает и Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: +18 — +29 5 и 6 июля и +20 — +30 — в среду.

Гидрометцентр России подсказывает, что вторая половина недели еще сильнее разогреет Петербург. В четверг, 8 июля, обещают +31 с переменной облачностью и кратковременными осадками, в пятницу — аналогичная погода, но на градус ниже, в субботу — +31 и небольшая облачность.

Июнь 2021 года стал самым теплым в Петербурге за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Ранее «Фонтанка» рассказывала, https://www.fontanka.ru/2021/06/20/69979550/ как правильно спасаться от жары и что делать, если в поле зрения попал перегревшийся человек.

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Комментарии (4)

Strelets 77
Прекрасно. + 28 + 30 - отличное лето.
муматор
это хорошо, раз уж никуда особо не поехать. так хоть дома погреться.
Riptide
Петербург держит градус, но чей-то Мартини всегда сухой.
Смешать, но не взбалтывать ...
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