Июль держит градус. Петербург ожидает еще неделя жары

Как написал 4 июля на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, «в ближайшие три дня июль продолжит радовать отсутствием дождей и очень теплой погодой, с температурой +29…+31°».
Схожий прогноз дает и Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: +18 — +29 5 и 6 июля и +20 — +30 — в среду.
Гидрометцентр России подсказывает, что вторая половина недели еще сильнее разогреет Петербург. В четверг, 8 июля, обещают +31 с переменной облачностью и кратковременными осадками, в пятницу — аналогичная погода, но на градус ниже, в субботу — +31 и небольшая облачность.
Июнь 2021 года стал самым теплым в Петербурге за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Ранее «Фонтанка» рассказывала, https://www.fontanka.ru/2021/06/20/69979550/ как правильно спасаться от жары и что делать, если в поле зрения попал перегревшийся человек.