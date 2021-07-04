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За неделю от коронавируса в России умерли более 4600 человек. Это максимум с начала пандемии

Смертность от коронавируса в России за последнюю неделю установила новый рекорд

За последние семь дней, согласно официальным данным, в России от коронавируса умерли 4643 человека. Это максимум с начала пандемии, подсчитал 4 июля ТАСС.

Предыдущий рекорд по смертям был установлен на прошлой неделе, когда умер 3921 человек. Летальная статистика за минувшие семь дней несколько раз показывала максимумы с начала пандемии, в том числе в Петербурге. В последний раз рекорд по стране был поставлен накануне, 3 июля, — за 24 часа умерло 697 человек. Статистику по умершим за последние сутки читайте на «Фонтанке».

За весь период пандемии, по данным на утро 4 июля, в России от коронавируса скончались 137 925 человек.

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Комментарии (5)

263784231
Надо же - рост смертности совпадает с ростом количества вакцинированных граждан и к чему бы это?
severt
предупреждали ж заранее про то, что прививаться нужно.
А13579
Параллельно с вакцинацией…
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