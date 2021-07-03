В России новый рекорд по смертности от коронавируса. В Петербурге летальная статистика тоже растет

В Петербурге умерли 110 человек за 24 часа. Отметим, суточная летальная статистика в Северной столице с 28 июня постоянно превышала 110 человек (только накануне снизившись до 101). На первом месте по этому показателю Москва со 116 смертями.



За весь период пандемии в России от COVID-19 умерли 137 262 человека. Свежую статистику по заболевшим читайте на «Фонтанке».

