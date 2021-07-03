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В России новый рекорд по смертности от коронавируса. В Петербурге летальная статистика тоже растет

В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса

За последние сутки в России от коронавируса скончались 697 человек. Об этом 3 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Это новый рекорд по смертности, накануне было зафиксировано 679 летальных исходов.

В Петербурге умерли 110 человек за 24 часа. Отметим, суточная летальная статистика в Северной столице с 28 июня постоянно превышала 110 человек (только накануне снизившись до 101). На первом месте по этому показателю Москва со 116 смертями.

За весь период пандемии в России от COVID-19 умерли 137 262 человека. Свежую статистику по заболевшим читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (23)

22ilves
Кстати, реально интересно - почеиу такая истерика с госпитализацией в России? Или все - таки госпитализируют и средних и даже легких? И поэтому - койки в коридорах?
22ilves
В Финляндии, несмотря на 400 болельщиков с короной Российской Империи, количество госпитализированных 32 чел. Т.е. такое же, практически, как и до возвращения этих 400. Медианный влзраст умерших от короны 82 года. Из них 95% имели длительные хронческие заболевания. Интересно, что такого особенного в России, что там у коронобольных повальные госпитализации и растущая смертность?
Mash
Вакцинация в период эпидемии/пандемии… это все равно что горящее масло водой тушить.
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