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В России выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса. В Петербурге уже более 1700 заболевших за сутки

В Петербурге и по России продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В России за последние сутки выявили 24 439 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость продолжает расти — накануне было зафиксировано 23 218 заразившихся. В Петербурге ситуация аналогичная: 1 733 случая за 24 часа против 1 671 вчера.

Северная столица продолжает удерживать третье место в стране по этому показателю. На первом — Москва с 7 446 заболевшими, на втором — Подмосковье (2 596).

Всего с начала пандемии в России выявили 5 585 799 случаев коронавируса.

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Комментарии (17)

syshsun
Спокойствие! Только спокойствие!
Безусый ничего не делает,значит это враги единоросов нагнетают.
А так все у нас чики-чики,а местами даже чики-пуки.
Never_Mind
Передайте там афффтырям методичек. Перегибают палку с жутью. Уже не торкает.
266112960
Все по Остапу Бендеру. Вечером ПЦР тесты - утром пандемия. Утром ПЦР тесты - вечером пандемия.
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