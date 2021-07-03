Заболеваемость продолжает расти — накануне было зафиксировано
Северная столица продолжает удерживать третье место в стране по этому показателю. На первом — Москва с
Всего с начала пандемии в России выявили
В России выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса. В Петербурге уже более 1700 заболевших за сутки
В Петербурге и по России продолжает расти заболеваемость коронавирусом
В России за последние сутки выявили
Заболеваемость продолжает расти — накануне было зафиксировано
Северная столица продолжает удерживать третье место в стране по этому показателю. На первом — Москва с
Всего с начала пандемии в России выявили
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