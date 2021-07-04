Песков заявил, что провокацию с британским эсминцем в Крыму готовили «за океаном»

Провокацию с британским эсминцем в Черном море планировали «старшие товарищи» Великобритании за океаном. Об этом 4 июля на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — подчеркнул Песков.



Он напомнил, что, как говорил Путин, такие провокации «прощупывают какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования».

