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Песков заявил, что провокацию с британским эсминцем в Крыму готовили «за океаном»

Провокацию с британским эсминцем в Черном море планировали «старшие товарищи» Великобритании за океаном. Об этом 4 июля на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что, как говорил Путин, такие провокации «прощупывают какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования».

По словам Пескова, в случае повторения подобных инцидентов «реакция России будет жесткой».

23 июня британский эсминец Defender пересёк границу возле мыса Фиолент в Чёрном море. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт ВВС России выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца.

Министерство обороны Великобритании в свою очередь выступило с официальным заявлением после инцидента, отметив, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом по территориальным водам Украины, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.

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Комментарии (28)

dragvs
Странно что не рептилоиды с Марса. Ку-ку у кремлевских.
264527831
Вся зараза идет из за океана и ЕС, а от нас благодать исключительно от нищих пенсионеров.
Набеглов
Непонятно для чего налогоплательщики оплачивают эту должность. Любой попугай из зоопарка справился бы не хуже.
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