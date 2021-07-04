Супруга Петра Мамонова опровергла информацию о его смерти

Жена Петра Мамонова Ольга опровергла сообщение о смерти музыканта. Как рассказала она 4 июля РБК, в больнице ей подтвердили, что супруг жив.
«Я позвонила в Коммунарку. Мне сказали: «Если что-то случится, мы в первую очередь вам позвоним, и позвонит сам доктор». Говорят: «Выключите вы эти соцсети». Я сейчас свою невестку напрягла, чтобы она почаще проверяла «Фейсбук» и вытирала всякую мерзопакостность», — сказала Мамонова изданию. И добавила, что такие сообщения пишут «какие-то сумасшедшие».
Информацию о якобы смерти артиста опубликовала писательница Мария Арбатова в Facebook.
Петр Мамонов последние три дня находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Ранее его супруга рассказала, что музыкант в тяжелом состоянии. С диагнозом коронавирус артиста госпитализировали в Коммунарку 1 июля.