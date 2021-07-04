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Супруга Петра Мамонова опровергла информацию о его смерти

Жена Петра Мамонова Ольга опровергла сообщение о смерти музыканта. Как рассказала она 4 июля РБК, в больнице ей подтвердили, что супруг жив.

«Я позвонила в Коммунарку. Мне сказали: «Если что-то случится, мы в первую очередь вам позвоним, и позвонит сам доктор». Говорят: «Выключите вы эти соцсети». Я сейчас свою невестку напрягла, чтобы она почаще проверяла «Фейсбук» и вытирала всякую мерзопакостность», — сказала Мамонова изданию. И добавила, что такие сообщения пишут «какие-то сумасшедшие».

Информацию о якобы смерти артиста опубликовала писательница Мария Арбатова в Facebook.

Петр Мамонов последние три дня находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Ранее его супруга рассказала, что музыкант в тяжелом состоянии. С диагнозом коронавирус артиста госпитализировали в Коммунарку 1 июля.

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Комментарии (7)

266108130
Возраст, хронические болячки, высокий процент поражения... Но так хочется верить в чудо! Невероятный человек, конечно. Молимся.
AlBerkut
Держаться и не сдаваться!
Если человек хочет жить, медицина бессильна!
Выздоравливай, Пётр, я к тебе ещё на концерт схожу! 😉
hal9000
Даже больше скажу..выключите соц сети и новостные блоки по телеку (там ничего нет нужного для вас)..и никакого вируса не будет..мозги пудрят вам конкретно...)
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