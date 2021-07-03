Власти Чечни возвращают масочный режим и ограничивают прихожан храмов и мечетей

Об этом республиканское министерство транспорта и связи сообщает 3 июля в Instagram. Как уточнили в региональном ведомстве, новые правила распространяются не только на пассажиров, но и на водителей автобусов и троллейбусов.

Дополнительные меры борьбы с коронавирусной инфекцией вводят власти Чечни. Жителей республики больше не пустят в общественный транспорт без защитной маски.

Власти республики ввели масочный режим в мае прошлого года, а отменили в феврале 2021-го, став вторым регионом России, который решился на этот шаг.



Также в оперштабе по Чечне сообщили, что масочный режим становится также обязательным для прихожан мечетей и храмов. Причем заполнены культовые сооружения должны быть не более чем наполовину. «Очень важно, чтобы прихожане также имели при себе документ, подтверждающий проведение вакцинации от коронавируса», — заявила РИА Новости глава регионального Роспотребнадзора Рита Термулаева. Отметим, такие требования для прихожан не вводили пока даже в Москве, а в РПЦ говорили, что в церковь нельзя пускать по QR-коду.



По последним данным, в Чечне с начала пандемии зарегистрировано 12 957 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 55 новых за последние сутки. Более 12 тысяч человек выздоровели, 164 скончались от COVID-19.

