Чечня стала вторым российским регионом после Удмуртии, где отменили обязательный масочный режим. Рамзан Кадыров попросил не снимать маски несколько дней тем, кто привился, кто не болел и кто входит в группу риска.



О том, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в республике стала настолько благоприятной, что позволила отменить обязательный масочный режим для всех, глава республики написал 10 февраля в своем телеграм-канале.



«Друзья! Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», — пишет Кадыров.

