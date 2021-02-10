FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -15
74.12р89.53р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Второй российский регион отменил обязательный масочный режим. И открыл границы для туристов

Чечня стала вторым российским регионом после Удмуртии, где отменили обязательный масочный режим. Рамзан Кадыров попросил не снимать маски несколько дней тем, кто привился, кто не болел и кто входит в группу риска.

О том, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в республике стала настолько благоприятной, что позволила отменить обязательный масочный режим для всех, глава республики написал 10 февраля в своем телеграм-канале.

«Друзья! Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», — пишет Кадыров.

Фото: Kadyrov_95
ПоделитьсяПоделиться

Он также заявил, что регион снимает ограничения по передвижению через границы республики. В Чечне ждут туристов в «условиях растущего интереса к региону».

Ситуация с COVID-19 остается на контроле у руководства Чечни.

9 февраля власти Удмуртии заявили об отмене обязательного масочного режима, но попросили жителей использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Фото: Kadyrov_95

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний