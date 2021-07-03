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12-летний американский шахматист стал самым юным гроссмейстером в мире, побив рекорд Карякина

Американский мальчик по имени Абхиманю Мишра стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней. Как написал в «Фейсбуке» генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский, таким образом он побил рекорд россиянина Сергея Карякина, который заслужил этот титул в возрасте 12 лет 7 месяцев.

Чтобы добиться такого результата, Мишре пришлось провести целую серию турниров.

«Поздравляю юную звезду и жду от него больших успехов во взрослых шахматах — ведь все рекордсмены в данной категории (Спасский, Фишер, Полгар, Бакро, Карякин) достигали очень больших высот», — написал Сутовский.

Абхиманью Мишра живёт в Нью-Джерси. Его родители родом из Индии. Необходимые для гроссмейстера 2500 баллов он набрал на турнире Vezerkepzo GM Mix в Будапеште.

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Комментарии (3)

264958451
Американец из него так себе...
читатель№1
молот. помнится, пытался в чессмастере играть, 1500 рейтинги меня рвали как тузик грелку. а здесь 2500 ...
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