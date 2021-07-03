В России оформили более 130 тысяч паспортов болельщика на Евро-2020. В Петербург ехали в основном финны

Министерство цифрового развития опубликовало итоговую статистику по выдаче паспортов болельщика (Fan ID) на Евро-2020. В общей сложности документ заказали
Из иностранцев больше всего услугой воспользовались граждане Финляндии — 10,5 тысячи паспортов, на втором месте — Польша (4,2 тысячи паспортов). Далее идут Эстония (1,5 тысячи паспортов), Швеция (1,5 тысячи), Бельгия (1,3 тысячи), Белоруссия (950 паспортов), Германия (930 паспортов), Словакия (920 паспортов) и США (900 паспортов).
В ведомстве также подчеркнули, что не все паспорта болельщика в итоге были получены, а некоторые теряли свои Fan ID и оставляли повторные заявки на их получение.
Ранее стало известно, что семь матчей Евро-2020 суммарно посетили 133 тысячи человек. Накануне прошел последний матч Евро-2020 в Петербурге, однако до конца турнира в городе продолжат работать фан-зоны.