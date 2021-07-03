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Петербург поставил новый рекорд по вакцинации

За последние сутки в Петербурге первую дозу вакцины от коронавируса получили 20 595 человек. Вторую прививку сделали 5 313, сообщили 3 июля в Смольном.

Это новый рекорд по количеству привитых за сутки, прошлый был установлен накануне — тогда укололся 18 471 человек. Всего с начала вакцинации в городе привились 945 439 человек, из них 722 168 полностью закончили цикл вакцинации.

«Ряд регионов сейчас предъявляют требования к вакцинации. Если кто-то выезжает на юг или в другие страны — надо быть вакцинированным, чтобы иметь доступ к инфраструктуре», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Напомним, сам Беглов уже ревакцинировался, сегодня он рассказал, что чувствует себя после прививки хорошо.

В Смольном также сообщили, что в Петербурге открываются новые пункты вакцинации — на базе поликлиники № 3 (Железноводская ул., 64), в КВД № 1 (Большой проспект Васильевского острова, д. 85), в Психоневрологическом диспансере № 1 (Канареечная ул., д. 21), в Городской стоматологической поликлинике № 2, Городской стоматологической поликлинике № 3. Работать они будут с 8 утра до 8 вечера с понедельника по пятницу.

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Комментарии (16)

Хауаю
Про вакцинный туризм что-то замолчали. Передумали, надеюсь? Или просто не едут иностранцы?
Павел Михайлов
Какой интересно вакциной ширяется Беглов. Эффекта всего на 3 месяца хватает.А это можно называть вакциной?
Sergik7
Все ли вторую прививку делают?
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