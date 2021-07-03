Петербург поставил новый рекорд по вакцинации

Это новый рекорд по количеству привитых за сутки, прошлый был установлен накануне — тогда укололся
«Ряд регионов сейчас предъявляют требования к вакцинации. Если кто-то выезжает на юг или в другие страны — надо быть вакцинированным, чтобы иметь доступ к инфраструктуре», — заявил губернатор города Александр Беглов.
Напомним, сам Беглов уже ревакцинировался, сегодня он рассказал, что чувствует себя после прививки хорошо.
В Смольном также сообщили, что в Петербурге открываются новые пункты вакцинации — на базе поликлиники