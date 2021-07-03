Петербург поставил новый рекорд по вакцинации

Это новый рекорд по количеству привитых за сутки, прошлый был установлен накануне — тогда укололся 18 471 человек. Всего с начала вакцинации в городе привились 945 439 человек, из них 722 168 полностью закончили цикл вакцинации.



«Ряд регионов сейчас предъявляют требования к вакцинации. Если кто-то выезжает на юг или в другие страны — надо быть вакцинированным, чтобы иметь доступ к инфраструктуре», — заявил губернатор города Александр Беглов.



Напомним, сам Беглов уже ревакцинировался, сегодня он рассказал, что чувствует себя после прививки хорошо.

