Фан-зона на Дворцовой будет работать до конца Евро-2020, несмотря на недовольство Эрмитажа

Зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади будет работать до окончания чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет ТАСС 3 июля со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.



Он также добавил, что убирать символику турнира в Петербурге начнут 13 июля, то есть спустя два дня после финального матча, который пройдет в Лондоне 11 июля.



Ранее на официальном сайте Эрмитажа появилось заявление, в котором музей возмутился появлением фан-зоны на Дворцовой площади.



«Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — заявили в Эрмитаже.

