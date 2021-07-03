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Фан-зона на Дворцовой будет работать до конца Евро-2020, несмотря на недовольство Эрмитажа

Зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади будет работать до окончания чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет ТАСС 3 июля со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Он также добавил, что убирать символику турнира в Петербурге начнут 13 июля, то есть спустя два дня после финального матча, который пройдет в Лондоне 11 июля.

Ранее на официальном сайте Эрмитажа появилось заявление, в котором музей возмутился появлением фан-зоны на Дворцовой площади.

«Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — заявили в Эрмитаже.

О том, как прошел первый день работы фан-зоны на Дворцовой, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Karl_Ivanovich
Достали уже всякое дерьмо устраивать на Дворцовой площади!
Туристы едут увидеть эту красоту, а не попить пива под пластмассовым зонтиком глядя вы телек.
Alex000
"спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход"
Ну ведь удивительно, правда?
Если бы не это, ну и не скрытая часть всё того же балета, никакого "большого спорта" не было бы уже давно.
266081655
Подумаешь, "недовольство Эрмитажа"! Чиновникам никто не указ, кроме обнулённого...
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