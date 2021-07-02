Контейнер-рефрижератор привлёк внимание петербуржцев 2 июля. Он установлен рядом с моргом федеральной клиники ПСПбГМУ имени Павлова, который выходит на набережную реки Карповки.
Рефрижератор там замечали ещё весной прошлого года, примерно через месяц после того, как клиника в первый раз начала принимать больных с коронавирусом. Третий раз Первый мед перепрофилировал одно из своих лучших отделений на прошлой неделе. В соответствии с приказом за подписью министра здравоохранения Михаила Мурашко под ковид отдали 150 коек, 24 июня так называемый ковид-центр начал принимать пациентов.
Контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса начали появляться в Петербурге в апреле 2020 года. Первые установили у морга Второй городской больницы в Учебном переулке Госпиталя для ветеранов войн и Покровской больницы.