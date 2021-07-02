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Рефрижератор у Первого меда заметили петербуржцы. Заболевших ковидом туда везут с прошлой недели

Возле Первого меда в Петербурге появился рефрижератор для трупов

Контейнер-рефрижератор привлёк внимание петербуржцев 2 июля. Он установлен рядом с моргом федеральной клиники ПСПбГМУ имени Павлова, который выходит на набережную реки Карповки.

Рефрижератор там замечали ещё весной прошлого года, примерно через месяц после того, как клиника в первый раз начала принимать больных с коронавирусом. Третий раз Первый мед перепрофилировал одно из своих лучших отделений на прошлой неделе. В соответствии с приказом за подписью министра здравоохранения Михаила Мурашко под ковид отдали 150 коек, 24 июня так называемый ковид-центр начал принимать пациентов.

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Контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса начали появляться в Петербурге в апреле 2020 года. Первые установили у морга Второй городской больницы в Учебном переулке Госпиталя для ветеранов войн и Покровской больницы.

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Комментарии (13)

Павел Михайлов
фонтань превратилась в СпидИнфо. Видать оттуда и выпускающего редактора переманили и писак.
kоt-obormot
Лучше бы пролов мобильными крематориями стращали.
Never_Mind
И что? Ну поставили для трупаков дополнительное хранилище, может, холодильник морга небольшой. В чем суть новости? А у нас во дворе поставили дополнительную урну. Новость той же серии.
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