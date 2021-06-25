Петербуржцев с коронавирусом скорая доставляет в открывшийся в Первом меде ковид-центр

Приказ о перепрофилировании под ковид 150 коек федеральной клиники ПСПбГМУ им Павлова подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко 23 июня, а уже вчера, 24 июня, отделение, которое здесь называют ковид-центром, принимало первых пациентов. Об этом Фонтанке рассказал ректор университета Сергей Багненко.
Третий раз ПСПбГМУ им. Павлова перепрофилирует под ковид одно из своих лучших отделений в корпусе, где все койки оснащены кислородом, есть отделение сипап-терапии и мощная реанимация, установлены МРТ, ангиографы, 2 компьютерных томографа (один из них, 64-срезовый, установленный на входе, позавчера вышел из строя, его восстановили за сутки — как раз к приему первых пациентов).
Как и в две предыдущие волны, в соответствии с приказом министра, из 150 коек 120 предназначены для жителей Петербурга, 30 — для жителей Ленинградской области. «Но если будет трудно расширимся до 250. Основной ввоз пациентов начался 24 июня с 18.00. За первые три часа приняли больше 50 больных. Очередей нет, работаем в обычном режиме» — сообщил «Фонтанке» ректор Сергей Багненко.
«Мы будем работать в инфекционном режиме уже третий раз и прекрасно понимаем, с какой болезнью имеем дело, наши сотрудники максимально готовы выложиться, оказывая помощь петербуржцам с этим тяжелым заболеванием, — говорит Багненко. — Но с другой стороны, я хочу сказать, что одними медицинскими мерами мы никак не преодолеем эту эпидемию. Нужно идти врачам навстречу — создавать популяционный иммунитет. Тот, кто не хочет прививаться, рискует сам — играет в русскую рулетку с этой болезнью. И создает почву для того, чтобы инфекция продолжала распространяться. У меня много знакомых и друзей за рубежом стоят в очереди за вакциной и разводят руками, не понимая, почему в России столько людей сомневаются в эффективности и безопасности вакцинации. Если мы не ускоримся с ней сейчас, то будет и четвертая, и пятая волна. Только вместе мы сможем победить эту беду».
Ранее сообщалось, что в Петербурге свободно 11% коронавирусных коек.