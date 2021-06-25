Петербуржцев с коронавирусом скорая доставляет в открывшийся в Первом меде ковид-центр

Приказ о перепрофилировании под ковид 150 коек федеральной клиники ПСПбГМУ им Павлова подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко 23 июня, а уже вчера, 24 июня, отделение, которое здесь называют ковид-центром, принимало первых пациентов. Об этом Фонтанке рассказал ректор университета Сергей Багненко.



Третий раз ПСПбГМУ им. Павлова перепрофилирует под ковид одно из своих лучших отделений в корпусе, где все койки оснащены кислородом, есть отделение сипап-терапии и мощная реанимация, установлены МРТ, ангиографы, 2 компьютерных томографа (один из них, 64-срезовый, установленный на входе, позавчера вышел из строя, его восстановили за сутки — как раз к приему первых пациентов).

