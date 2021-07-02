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Полиция с народом. В Петербурге у «Газпром Арены» правоохранителей захватил футбольный экстаз

Полицейские и болельщики играют в футбол перед матчем Евро-2020 в Петербурге

Перед последним для Петербурга матчем Евро-2020 болельщики стали свидетелями неожиданного: охраняющие их покой полицейские присоединились к футбольной лихорадке.

Короткое видео с сотрудниками, которые перебрасываются мячом с поклонниками футбола перед «Газпром Ареной», выложили в Сеть 2 июля с пометкой «за двадцать минут до матча». Мяч бодро летал между полицейскими и, как пишет автор, туристами.

Автор: Питер.Районы (Приморский)/ vk.com

В семь часов вечера на поле вышли команды Испании и Швейцарии. Это заключительный для Северной столицы матч Евро-2020. Тот самый швейцарский болельщик, ставший звездой после игры с Францией, сражение за полуфинал смотрит из Петербурга.

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Комментарии (6)

Свободу Лёхе!
с ума сойду, если они выдержат до пенальти!
W Bons
старик Крупский больше ста лет сказал : очень далеки они от народа
Свободу Лёхе!
Дополнительное время но, мне кажется, что Швейцарии не выстоять, тем более - вдесятером! Сам себе не хочу верить! )
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