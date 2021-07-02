Перед последним для Петербурга матчем Евро-2020 болельщики стали свидетелями неожиданного: охраняющие их покой полицейские присоединились к футбольной лихорадке.
Короткое видео с сотрудниками, которые перебрасываются мячом с поклонниками футбола перед «Газпром Ареной», выложили в Сеть 2 июля с пометкой «за двадцать минут до матча». Мяч бодро летал между полицейскими и, как пишет автор, туристами.
Автор: Питер.Районы (Приморский)/ vk.com
В семь часов вечера на поле вышли команды Испании и Швейцарии. Это заключительный для Северной столицы матч Евро-2020. Тот самый швейцарский болельщик, ставший звездой после игры с Францией, сражение за полуфинал смотрит из Петербурга.