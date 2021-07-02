автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Турнирный путь

Испания начала групповой этап с двух ничейных результатов. Сначала были нули со Швецией и 1:1 — с Польшей. Ситуация перед решающей игрой против Словакии складывалась опасно: нужна была только победа. В итоге испанцы разгромили соперника 5:0 и вышли в плей-офф со второго места.

В матче против Хорватии за выход в четвертьфинал Испания устроила безумие. Сначала красивый автогол при помощи вратаря Унаи Симона оформил Педри.



Автор: Матч ТВ / / YouTube

Потом испанцы забили три подряд в нужные ворота, и к 85-й минуте казалось, что все понятно, но хорваты умудрились за семь минут перевести игру в экстратайм. Дожидаться пенальти не стали: Испания заколотила еще два и выиграла 5:3.



In case you’ve just turned on the telly, here are the highlights of Croatia vs Spain…pic.twitter.com/x9Vtb7z2aB — A Funny Old Game (@sid_lambert) June 28, 2021

Этот матч претендовал на звание лучшей игры турнира, если бы не Франция и Швейцария, подарившие еще более убойный сюжет.

Швейцария на групповом этапе сыграла вничью с Уэльсом (1:1), была разгромлена Италией (0:3) и в решающем матче за выход в плей-офф победила Турцию (3:1). Матч 1/8 финала Франция — Швейцария до экстратайма шел по тому же сценарию, что и встреча Испания — Хорватия. Действующие чемпионы мира из Франции пропустили в самом начале встречи, потом забили три, и, казалось, все стало понятно. Но швейцарские андердоги на последних минутах отыгрались и перевели встречу в дополнительное время.



Но тут безумный сценарист решил добить израненные нервы болельщиков пока что самым крутым твистом Евро-2020. В отличие от хорватов швейцарцы дотерпели до серии пенальти, а там решающий удар не смог реализовать французский форвард Килиан Мбаппе — человек, который, как многие считают, уже скоро сместит Месси с трона короля мирового футбола.



⛔ Фатальный промах Мбаппе!



⚽ Сборная Франции проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы одержали победу в серии пенальти.



🛑 Единственным игроком, который не реализовал свою попытку в серии 11-метровых, стал Мбаппе. pic.twitter.com/tjCXepXjY2 — sportсlan.ru (@SportklanRu) June 29, 2021

В итоге швейцарцы выбили из турнирной сетки французов и вышли в четвертьфинал. На родине после такого справедливо сошли с ума.



Switzerland is pure madness after their victory vs. France today @brfootball 😳



(via hugogp_/IG) pic.twitter.com/eOHC7zP8hn — br_betting (@br_betting) June 29, 2021

Непосредственно на трибунах было более спокойно. Но нашелся один неравнодушный швейцарец, ставший самым известным болельщиком Евро-2020.

Швейцарский суперфанат летит в Петербург

Вы наверняка видели эти два стопкадра из трансляции.



Такие разные эмоции, которые разделили всего полторы минуты, мгновенно сделали из 28-летнего швейцарца по имени Лука Лутенбах главный символ Евро-2020. Его фотографии облетели все мировые СМИ и социальные сети.

«Я ошеломлен происходящим и не понимаю, что происходит. Кажется, мне написали все знакомые. Во время матча у меня не было Интернета, но некоторые соседи по трибуне быстро поняли, что происходит, у них был доступ. Невероятно», — говорил Лука в интервью Blick.

Лутенбах работает менеджером и в свободное время пишет о спорте для местного сайта Le Quotidien Jurassien. В общей сложности он был на 50 матчах сборной Швейцарии. Его поездка в Петербург на четвертьфинальный матч едва не сорвалась: не получилось купить билет. Помогла слава, которая свалилась после матча с Испанией.



В «Твиттере» Лутенбах обратился к авиакомпании Swiss Air: «Не найдется ли билета, если я соберу сколько надо ретвитов?» Собирать ретвиты не понадобилось. Луке достали билеты, и, если вам повезет, вы сможете встретить его в Петербурге. Сборные Испании и Швейцарии прилетели раньше и накануне четвертьфинала провели тренировку на стадионе «Петровский».

Что говорят перед игрой

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович:

«Нам нужно быть голодными, чтобы пройти в следующий раунд. С этого момента я не могу сказать, что доволен, потому что для меня следующий шаг всегда является самым важным. Мы хотим пройти в следующий раунд, несмотря на то, что нам предстоит сыграть с одним из фаворитов.

Конечно, эмоции и удовольствие нужны, но сейчас игроки должны отложить это в сторону. Нам нужно показать это на поле, и я уверен, что они это сделают.

Мы не можем долго оставаться без таких игроков, как Джака. Хочу, чтобы против испанцев каждый сыграл лучше, чем обычно, — не только чтобы достойно заменить его, но и для победы. Мы хотим пройти дальше при всем уважении к нашему сопернику. У Джаки будет другая роль в этом матче. Но все будут поддерживать команду и помогать ей».



Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

«Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу. У Швейцарии тренер, который провел с командой более семидесяти матчей. Это специалист высочайшего уровня. Сборную Швейцарии невероятно сложно одолеть, для нас это будет серьезный тест.

Наша оборона — одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настрой отличный. Бывают ошибки систематические, вот они опасные. То есть если ошибка от случая к случаю повторяется. Но случайные ошибки сиюминутны. С ними всё просто. В случае с Симоном (вратарь, пропустивший курьезный гол в матче с Хорватией. — Прим. ред.) это было случайная ошибка, а не систематическая».

Где смотреть

Матч четвертьфинала Евро-2020 с участием сборных Швейцарии и Испании пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене» 2 июля в 19:00. В прямом эфире игру будет транслировать Первый канал.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

