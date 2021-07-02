Новым руководителем ВШЭ стал Никита Анисимов

Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов, ранее работавший ректором Дальневосточного федерального университета. О назначении его на новую должность в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.
Накануне ученый совет Вышки рассмотрел заявление Евгения Ясина об освобождении от должности научного руководителя университета и единогласно избрал его почетным научным руководителем. Новым научным руководителем ВШЭ в ходе тайного голосования был избран Ярослав Кузьминов, который 1 июля объявил о том, что оставляет пост ректора НИУ ВШЭ, который занимал с 1992 года.
«Фонтанка» писала, что Кузьминов объяснил свой уход тем, что не хочет стать «памятником» на своей должности. Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.