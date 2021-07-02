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Новым руководителем ВШЭ стал Никита Анисимов

Ученый совет Высшей школы экономики утвердил нового ректора

Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов, ранее работавший ректором Дальневосточного федерального университета. О назначении его на новую должность в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Накануне ученый совет Вышки рассмотрел заявление Евгения Ясина об освобождении от должности научного руководителя университета и единогласно избрал его почетным научным руководителем. Новым научным руководителем ВШЭ в ходе тайного голосования был избран Ярослав Кузьминов, который 1 июля объявил о том, что оставляет пост ректора НИУ ВШЭ, который занимал с 1992 года.

«Фонтанка» писала, что Кузьминов объяснил свой уход тем, что не хочет стать «памятником» на своей должности. Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Никита Анисимов родился в 1978 году в подмосковных Химках. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2013 год работал в МГУ: был ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем проректора, заместителем председателя Центральной приемной комиссии, директором Института переподготовки и повышения квалификации, проректором. С 2007 по 2009 год — ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников. С 2013 года Никита Анисимов являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в московском Университете машиностроения. В августе 2016 года стал ректором Дальневосточного федерального университета.

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