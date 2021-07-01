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Ректор ВШЭ объяснил свой уход с должности. «Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник»

Ректор ВШЭ заявил, что не хочет стать памятником на своей должности

Ярослав Кузьминов объяснил свой уход с поста ректора Высшей школы экономики. Его обращение к представителям вуза опубликовано на сайте учебного заведения 1 июля.

«Ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям. Я очень не хочу, чтобы это произошло со мной. Не хочу стареть в должности ректора», — написал Кузьминов.

Он добавил, что остается научным руководителем Вышки, сменив на этом посту Евгения Ясина. «Я не испытывал никогда удовлетворения и тем более удовольствия от административной работы. От принятия решений, распоряжения людьми, ресурсами. От пребывания в высоких кабинетах. Я делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом. Я всегда имел, и многие из вас это знают, острое чувство внутренней неудовлетворенности, неполноты своей университетской миссии», — уточнил Кузьминов.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Ярослав Кузьминов якобы устал «от постоянных компромиссов с властью». И против него могли выступать некие силы в Администрации президента, хотя у него были и хорошие отношения с замглавы АП Сергеем Кириенко.

Ярослав Кузьминов возглавлял ВШЭ с момента основания вуза в 1992 году. ВШЭ первой в России перешла на систему бакалавриата и магистратуры, эксперты вуза ответственны за разработку и внедрение ЕГЭ. На 2021 год ВШЭ находится в тройке самых крупных и популярных вузов России.

Кузьминов является мужем главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

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Комментарии (7)

alexadmin
Везунчик, так просто хоп - и в отставку. А некоторым дорога только ногами вперед...
altnec
Это не новость.
VF812
Неплохо гребут.
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