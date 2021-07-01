Ректор ВШЭ объяснил свой уход с должности. «Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник»

Ярослав Кузьминов объяснил свой уход с поста ректора Высшей школы экономики. Его обращение к представителям вуза опубликовано на сайте учебного заведения 1 июля.



«Ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям. Я очень не хочу, чтобы это произошло со мной. Не хочу стареть в должности ректора», — написал Кузьминов.



Он добавил, что остается научным руководителем Вышки, сменив на этом посту Евгения Ясина. «Я не испытывал никогда удовлетворения и тем более удовольствия от административной работы. От принятия решений, распоряжения людьми, ресурсами. От пребывания в высоких кабинетах. Я делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом. Я всегда имел, и многие из вас это знают, острое чувство внутренней неудовлетворенности, неполноты своей университетской миссии», — уточнил Кузьминов.

