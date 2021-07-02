Приставы помогли петербурженке получить декретные выплаты с работодателя. Ради машин компания деньги нашла

Петербурженка ушла в декрет, но положенных выплат от работодателя так и не дождалась. Вытрясать их пришлось через суд и приставов. Помогли лишь принудительные меры с ограничениями на регистрацию машин.



Как сообщает 2 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, в Выборгский районный отдел судебных приставов поступили документы о взыскании с одной из городских фирм пособий по беременности и родам, уходу за ребенком, единовременного пособия в связи с рождением ребенка и компенсаций за задержку выплат и моральный ущерб. Общая сумма долга составила 650 тысяч рублей. Выяснилось, что женщина, работавшая делопроизводителем, ушла в декретный отпуск, но положенных ей выплат от работодателя не получила. Тогда петербурженка пошла в суд, и тот встал на ее сторону.