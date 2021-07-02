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Приставы помогли петербурженке получить декретные выплаты с работодателя. Ради машин компания деньги нашла

«Автомобильные» ограничения заставили фирму из Петербурга выплатить декретные пособия сотруднице

Петербурженка ушла в декрет, но положенных выплат от работодателя так и не дождалась. Вытрясать их пришлось через суд и приставов. Помогли лишь принудительные меры с ограничениями на регистрацию машин.

Как сообщает 2 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, в Выборгский районный отдел судебных приставов поступили документы о взыскании с одной из городских фирм пособий по беременности и родам, уходу за ребенком, единовременного пособия в связи с рождением ребенка и компенсаций за задержку выплат и моральный ущерб. Общая сумма долга составила 650 тысяч рублей. Выяснилось, что женщина, работавшая делопроизводителем, ушла в декретный отпуск, но положенных ей выплат от работодателя не получила. Тогда петербурженка пошла в суд, и тот встал на ее сторону.

Пристав направил фирме постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о том, какие последствия будут ждать за неисполнение решения суда. Однако компания не спешила выплачивать задолженность. Не помогло и постановление о взыскании дополнительно 22 тысяч рублей исполнительского сбора.

Тогда приставы вынесли запрет на регистрационные действия с двумя автомобилями, принадлежащими организации. Эта мера принесла результат. Вскоре компания перевела необходимую сумму на счет отдела, и деньги были возвращены взыскательнице.

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Комментарии (7)

SoloWand
Названия фирм в таких случаях писать надо, как чёрный список
OdinokiyDupri
Т.е. конторка получила все в ФСС, а даме не перевела?
Maritimer
Думай, что пишешь, дитя овуляшки. Если есть, конечно, чем думать.
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