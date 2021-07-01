Во втором российском крупном вузе за день сменилось руководство. Ректор МИФИ уходит

Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов ушел в отставку. Как сообщили 1 июля в Минобрнауки, временно исполнять его обязанности будет Владимир Шевченко.



Стриханов возглавлял МИФИ с 2007 года. Прославился, в частности, тем, что при нем в вузе открылась кафелдар теологии, которая должна была стать, по его словам, «местом свободной академической дискуссии и плодотворного сотрудничества православного богословия и современной науки».



Владимир Шевченко окончил МИФИ в 1996 году, в 2003–2004 был замминистра образования РФ. Также работал в Курчатовском институте, Гейдельбергском и Утрехтском университетах и на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве.

